El Barcelona cerró el mercado de fichajes estival el pasado martes con la incorporación de cinco jugadores. Y el director deportivo, Deco, sabe perfectamente cómo ha quedado la situación del "fair play financiero" tras estas adiciones, teniendo en cuenta el hueco dejado por los jugadores que se marcharon, quienes también ocupaban una parte importante de la masa salarial, como en los casos de Lewandowski, Rashford y Ferran Torres.

Y tras cerrar este capítulo, la dirección deportiva se centra ahora en blindar a los jugadores estratégicos, según el diario español "Marca".

El Barcelona no quiso entrar en negociaciones de renovación mientras el mercado de fichajes seguía abierto, pues todos los esfuerzos estaban entonces concentrados en la búsqueda de jugadores y en organizar las salidas previstas.

El tiempo de las renovaciones comienza ahora, tras el cierre del mercado, y hay tres objetivos principales que el club quiere blindar: Marc Bernal, Hamza Abdelkarim y Xavi Espart.

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Con Marc Bernal, los contactos ya han comenzado. Deco se reunió con el agente del jugador el pasado agosto, justo después de que el club fichara a Rodri.

El objetivo de la reunión era, por un lado, dejar claro que la llegada del capitán de la selección española no obstaculizará el progreso de Bernal, ya que la confianza del Barça en él es enorme; y, por otro lado, presentar una oferta para mejorar su contrato y ampliarlo.

El club quiere ampliar dos años más el contrato firmado hasta 2029. Además, mejorará sus condiciones económicas a la luz del excelente rendimiento que ofrece el jugador.

El Barcelona no quiere sorpresas con Bernal, y es consciente de que muchos clubes están dispuestos a pagar cantidades enormes por hacerse con sus servicios, ya sea por su calidad técnica o por su juventud.

"Evolución meteórica"

Hay otra mejora urgente que atañe a Hamza Abdelkarim. La evolución del delantero egipcio ha sido meteórica. Al final de la pasada temporada, el Barcelona ejecutó la opción de compra por 1,5 millones de euros, después de que el delantero entrara en la lista de la selección de Egipto para el Mundial.

En Estados Unidos jugó pocos minutos y dejó una impresión muy buena —según "Marca"— y, durante la pretemporada con el Barcelona, fue el máximo goleador del equipo.

Está claro que la cláusula de rescisión actual, de 15 millones de euros, ha quedado obsoleta ante esta evolución continua. Por ello, Deco trabajará para mejorar el contrato del delantero y elevar el valor de la cláusula de rescisión hasta los 150 millones de euros.

El Barcelona quiere vincular más al jugador egipcio con el club, y ver el papel que desempeñará con el equipo esta temporada. Compite con algunos de los mejores jugadores del mundo, y además el fichaje de Gabriel Jesus no juega a su favor.

El tercer elemento cuyo contrato el Barcelona quiere renovar es Xavi Espart. El jugador de la cantera se ha convertido en una de las mayores sorpresas de la pretemporada y de los primeros partidos de Liga, tras asentarse en la posición de lateral izquierdo.

El club catalán mejorará su contrato en reconocimiento al buen nivel que ofrece, sin olvidar que su contrato actual finaliza en 2028. Por ello, la renovación no puede esperar demasiado.

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