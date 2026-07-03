Tras su nombramiento oficial, ¿cuándo empezará Posticoglou en el Al-Nassr?

Al-Nasr ha anunciado la fecha de inicio del entrenador australiano Ange Postecoglou tras confirmarse su fichaje.

El club Al-Nassr ha anunciado hoy su fichaje, con un contrato de dos temporadas hasta 2028, en sustitución del portugués Jorge Jesus.

El club informó que el técnico australiano llegará mañana sábado a Riad para iniciar su trabajo.

Dirigirá los entrenamientos desde el domingo, cuando comience la concentración de pretemporada en Dar Al-Nassr, en Riad.

La concentración en Riad durará hasta el 11 de julio, cuando el equipo viajará a Abha para la segunda fase (12-22 de julio).

La tercera fase se desarrollará en Lisboa del 25 de julio al 5 de agosto, con varios amistosos tras la incorporación de los internacionales.

El Al-Nassr disputará cuatro títulos la próxima temporada: la Liga Roshen, la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, la Supercopa de Arabia Saudí y la Liga de Campeones de Asia.