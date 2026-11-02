El alemán Hansi Flick, director técnico del Barcelona, quiso poner fin a las especulaciones surgidas en torno al futuro de Gavi y a su papel dentro del equipo, asegurando que mantiene la confianza en el centrocampista español, pese al descenso de sus apariciones durante la presente temporada, y revelando que mantuvo una conversación personal con él para aclararle sus planes y su postura respecto al jugador.

Las declaraciones de Flick llegaron durante la rueda de prensa previa al enfrentamiento entre el Barcelona y el Aston Villa, programado dentro de la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League, donde el técnico alemán insistió en que Gavi sigue estando dentro de sus planes, y que su alejamiento del once titular no significa una disminución en la valoración que el cuerpo técnico hace de sus capacidades.

Flick afirmó: «No he pensado en Gavi como lateral derecho. Todos conocemos su calidad, y cuando nos preparamos para los partidos y buscamos opciones para hacer cambios, Gavi siempre es una de las opciones disponibles».

El entrenador del Barcelona explicó que las circunstancias de los partidos pueden impedir la ejecución de los planes que el cuerpo técnico establece de antemano, señalando que eso ocurrió durante el reciente duelo ante el Alavés, que terminó con victoria del conjunto catalán por 6-1, sin que Gavi tuviera la oportunidad de participar.

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Y añadió: «Cuando empieza el partido, a veces no puedes ejecutar tu plan como quieres. Hablé con Gavi, porque es muy importante que conozca nuestro plan y lo que pensamos sobre él. Quiero que mantenga la confianza en sí mismo, y eso es algo importante para mí».

Estas declaraciones llegan en medio de un claro descenso en los minutos de participación del jugador andaluz, que ha disputado solo 191 minutos en siete partidos oficiales esta temporada, y únicamente ha sido titular en dos encuentros, además de haberse ausentado del reciente Clásico ante el Real Madrid.

La fuerte competencia en el centro del campo del Barcelona aumenta la dificultad de que Gavi consiga un puesto de titular, ante la presencia de nombres como Pedri, Fermín López y Frenkie de Jong, junto a Rodri.

A pesar de ello, Flick no ofreció ninguna garantía sobre la participación de Gavi ante el Aston Villa, pero quiso afirmar públicamente que el jugador sigue contando con su confianza, y que la escasez de sus apariciones en el último periodo no significa su salida de sus planes, en un mensaje que busca preservar su moral y reforzar su confianza antes de la cita europea.