Tras su lesión, las burlas rodean a la estrella del Manchester United

Las leyendas del Manchester United, Paul Scholes y Nicky Butt, no están convencidas del reciente contratiempo que ha sufrido el delantero de los Diablos Rojos, Benjamin Sesko, a causa de una lesión.

Sesko, que se incorporó al club inglés procedente del Leipzig por 74 millones de libras esterlinas en el verano de 2025, se perdió toda la pretemporada debido a un problema en la pierna que arrastraba desde la temporada pasada.

El delantero esloveno se lesionó tras recibir una patada en la pierna durante la victoria sobre el Liverpool en mayo. Esta temporada fue titular en la Liga de Campeones ante el Sabah y en la derrota de la Carabao Cup frente al Brighton, y fue suplente en los primeros cuatro partidos del Manchester United en la temporada, antes de quedar completamente fuera de la convocatoria el domingo ante el Fulham.

Sesko no viajó a la capital, Londres, donde el United empató con dificultades 1-1 en el estadio de Craven Cottage, y el entrenador Michael Carrick no pudo ofrecer una imagen más clara sobre la gravedad de la lesión.

El delantero se someterá a pruebas esta semana antes de que el club decida el plan de tratamiento, pero su contratiempo supone otro golpe en un inicio catastrófico de temporada.

El Manchester United decidió no fichar a otro delantero puro durante el mercado de fichajes de verano, y Joshua Zirkzee, que ha marcado nueve goles en 77 partidos, era la única opción que le quedaba al equipo.

En el episodio más reciente del programa "The Good, the Bad and the Football", el exmediocampista Butt lamentó la decisión de no reforzar la línea de ataque, antes de que el foco se desplazara hacia la lesión de Sesko.

Scholes dijo en tono de broma que Sesko debería "ponerse las espinilleras" en el episodio más reciente del programa "The Good, the Bad and the Football", mientras que Butt insistió en que "o te rompes la pierna o juegas".

Butt afirmó, según recogió el diario inglés "Metro": "La línea defensiva de cuatro es un gran problema, pero para mí el problema mayor es el delantero número 9. ¿Cómo puede el Manchester United tener solo un delantero? ¿Quién está lesionado, y de qué, es una lesión en la pierna?".

Por su parte, Scholes respondió: "¿Cómo te lesionas la pierna? ¿No es eso una rotura de pierna? ¿No puedes simplemente ponerte las espinilleras?".

Y Butt añadió: "O te rompes la pierna o juegas. Ponte las espinilleras o las almohadillas, no lo entiendo del todo. Es difícil discutirlo sin saber qué es".

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