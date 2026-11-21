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El inglés Harry Kane, delantero del Bayern de Múnich, fue operado con éxito tras sufrir una rotura del ligamento de la sindesmosis del tobillo izquierdo durante el partido de la Bundesliga disputado ayer ante el Colonia.

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Según la web oficial del Bayern de Múnich, Kane fue operado con éxito en las primeras horas de la mañana del sábado, después de la lesión que sufrió en el partido de ayer ante el Colonia.

Tras el éxito de la intervención, está previsto que el delantero inglés, de 33 años, comience su programa de rehabilitación en los próximos días.

Kane se lesionó durante el encuentro ante el Colonia tras un choque con Joel Schmied dentro del área, y a partir de ese momento no pudo terminar el partido.

El árbitro Robin Braun no señaló falta en la jugada, y el VAR tampoco apreció ninguna infracción por parte de Schmied.

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Kane intentó seguir jugando, pero no pudo continuar y se vio obligado a abandonar el terreno de juego.

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Tom Bischof entró en el minuto 20 en lugar del delantero inglés, una vez confirmado que este no podía seguir en el partido.

Max Eberl, director deportivo del Bayern de Múnich, confirmó que Kane estará de baja hasta aproximadamente tres meses, mientras que Vincent Kompany, entrenador del Bayern de Múnich, también habló de una ausencia del delantero inglés que se prolongará varios meses.

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Estas noticias llegan en un momento delicado para el Bayern de Múnich, que ya sufre varias bajas importantes en su plantilla, ya que no puede contar por lesión con varios de sus jugadores, entre ellos Manuel Neuer, Alphonso Davies, Serge Gnabry, Luis Díaz e Ismael Saibari.

La ausencia de Kane complica aún más la situación de Kompany en las próximas semanas, dado el papel fundamental que desempeña el delantero inglés en ataque, tanto de cara a gol como en la conexión del juego y la creación de espacios para sus compañeros.

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El capitán de la selección inglesa ha rendido a un nivel excepcional desde su llegada a Alemania, donde se convirtió rápidamente en el máximo goleador del equipo gracias a su enorme capacidad para finalizar las jugadas, además de su habilidad para generar juego y conectar líneas, lo que lo ha convertido en una pieza determinante en todas las facetas ofensivas.

La temporada 2025-2026 fue la más goleadora de la carrera profesional de Kane, que marcó 61 goles en 51 partidos con la camiseta del Bayern de Múnich en todas las competiciones. Además, anotó 36 goles en la Bundesliga, con los que conquistó la Bota de Oro europea por segunda vez en su carrera y siguió dominando la tabla de goleadores del campeonato.

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El delantero inglés contribuyó a que el conjunto bávaro conquistara tres títulos esa misma temporada: la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa de Alemania. También fue una de las grandes figuras de su selección en el Mundial 2026, en el que marcó 6 goles en un torneo que Inglaterra terminó en tercera posición.

Kane ganó el Balón de Oro 2026, un nuevo logro que consolidó su lugar entre las grandes estrellas de este deporte. Además, se convirtió en el jugador con más internacionalidades de la historia de la selección inglesa, combinando así una gran influencia tanto en su club como con su selección.