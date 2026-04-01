Tras su inesperada lesión... Se da a conocer la postura de Berguin respecto al partido contra Al-Hazm

Según informan los medios de comunicación, se ha dado a conocer la postura del holandés Steven Bergwijn, extremo del Al-Ittihad de Yeda, respecto a su participación en el partido contra el Al-Hazm de la Liga Roshen de Arabia Saudí, tras la lesión inesperada que sufrió recientemente.

El Al-Ittihad recibirá a su rival, el Al-Hazm, el próximo viernes en el estadio Prince Abdullah Al-Faisal, en la vigésimo séptima jornada de la Liga Roshen.

El diario saudí «Al-Riyadiah» informó de que Bergwijn sufrió la lesión durante los entrenamientos del Al-Ittihad el pasado domingo, lo que provocó su ausencia en el partido amistoso contra Al-Wehda al día siguiente.

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El periódico señaló que el extremo holandés realizó entrenamientos individuales, corriendo alrededor del campo y con el balón, con el fin de prepararlo para participar en el partido contra Al-Hazm.

La decisión de que Berguin realizara un entrenamiento individual partió del cuerpo técnico del Al-Ittihad, liderado por el entrenador portugués Sergio Conceição, con el fin de darle descanso, por temor a que la lesión se agravara.

El extremo holandés volverá a los entrenamientos colectivos de los «Tigres» mañana jueves, para estar listo para participar en el partido contra Al-Hazm con total normalidad.

El jugador de 28 años ha disputado 25 partidos con el equipo de Jeddah desde el inicio de la presente temporada en todas las competiciones, en los que ha marcado 9 goles y ha dado 4 asistencias.