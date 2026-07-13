Tras su humillante eliminación del Mundial, Uruguay entrega a su leyenda las riendas de la selección

La Federación Uruguaya de Fútbol nombró este lunes a Diego Forlán como nuevo entrenador de la selección, con el objetivo de reconstruir el equipo tras su eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026.

Forlán, de 47 años, reemplaza al argentino Marcelo Bielsa, quien renunció tras la temprana eliminación en la fase de grupos del último Mundial, una de las peores actuaciones de la historia celeste.

La Federación informó que su contrato durará hasta marzo de 2027, aunque su rendimiento se evaluará antes de decidir una posible prórroga.

Su primer reto será recuperar la confianza de una selección que llegó con ambiciones al Mundial pero quedó tercera en el Grupo H con solo dos puntos, por detrás de España y Cabo Verde.

Además, mantendrá al frente de la sub-20, que jugará el Sudamericano 2027, para impulsar una nueva generación.

Forlán, tercero en la lista de goleadores históricos de la Celeste con 36 tantos, ganó la Bota de Oro en Sudáfrica 2010 y la Copa América 2011.