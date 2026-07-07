Tras su gol decisivo ante Egipto, Enzo Fernández hace una sincera confesión

Argentina avanzó a cuartos del Mundial 2026 tras vencer 3-2 a Egipto en un vibrante duelo este martes en Atalanta.

El centrocampista del Chelsea inglés, Enzo Fernández marcó el gol de la victoria en el tiempo añadido, tras los tantos de Yasser Ibrahim y Mustafa Zico para Egipto, el recorte de Cristian Romero y el empate de Lionel Messi.

El mediocampista, de 25 años, admitió a Foot Mercato: «Es increíble, llevaba mucho tiempo deseando marcar goles como estos y esperaba este momento con impaciencia. Me siento muy privilegiado y orgulloso, y estoy enormemente agradecido».

El exjugador del Benfica elogió el espíritu de lucha de sus compañeros y de la afición y añadió: «Tenemos un equipo increíble que nunca se rinde, sean cuales sean las circunstancias, y quiero dar las gracias de todo corazón a todos los aficionados, tanto a los que están aquí en el estadio como a los de Argentina».

Con este triunfo, el campeón se medirá en la próxima ronda al ganador de Colombia o Suiza.