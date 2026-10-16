El periodista Ahmed Shobier reveló una nueva crisis en el seno del Zamalek, tras la valiosa victoria que el equipo logró a costa del Ejército Ruandés en la Liga de Campeones de África, ya que el cuerpo administrativo decidió imponer una fuerte multa económica al delantero Nasser Mansi por un comportamiento inapropiado hacia el cuerpo técnico.

Shobier aseguró, durante su programa "Al Nazer", que Abdel Nasser Mohamed, director de fútbol del Zamalek, decidió imponer la sanción a Nasser Mansi por su actitud durante el encuentro ante el Ejército Ruandés disputado en el estadio Amahoro, en la ida de la segunda ronda preliminar del torneo continental, después de marcar el único gol de la victoria del conjunto blanco.

Todo se debe a la forma en que Nasser Mansi celebró el gol de la victoria de hoy ante el Ejército Ruandés, ya que el jugador lanzó la camiseta del club al suelo y se mostró enfadado durante la celebración.

Nasser Mansi se encargó de contener rápidamente la situación, al presentar una disculpa oficial al cuerpo técnico encabezado por Moatamed Gamal y a Abdel Nasser Mohamed, director de fútbol, además de a sus compañeros de equipo, durante la cena de esta noche tras la conclusión del partido en Kigali.

El jugador mostró su total aceptación de la sanción económica que se le impuso, y lo declaró de forma expresa inmediatamente después del partido, una vez que fue notificado del valor de la multa establecida.





El Zamalek había logrado una importante victoria a domicilio frente al Ejército Ruandés por un gol a cero, en el partido que enfrentó a ambos equipos en el estadio Amahoro, para poner un pie en la siguiente ronda del torneo, antes del encuentro de vuelta en El Cairo.

Esta decisión viene a confirmar la política de disciplina que aplica el cuerpo administrativo del Zamalek esta temporada, y la falta de tolerancia ante cualquier exceso incluso en medio de la consecución de resultados positivos a nivel continental.











