Tras su fracaso con Portugal, Martínez está a punto de dirigir una nueva selección

Roberto Martínez, exseleccionador de Portugal, suena como candidato para dirigir a Escocia tras su eliminación en octavos del Mundial 2026.

La Federación Escocesa busca entrenador tras la salida de Steve Clarke, eliminado en la fase de grupos.

Según medios escoceses recogidos por «AS» y Talk Sport, su larga vinculación con el país lo sitúa como candidato destacado.

El técnico español, de 52 años, tiene un vínculo especial con el país, pues jugó en el Motherwell y allí conoció a su esposa escocesa en 2002, lo que hace viable su regreso.

Ange Postecoglou, australiano, era el favorito para sustituir a Clark hasta que fichó por el Al-Nassr saudí; Martínez también sonó para ese club.

Alex Crock, jefe de fútbol de Talk Sport, asegura que la opción de Martínez es real.

«Puede parecer sorprendente, pero no está lejos de la realidad. Hace tiempo me dijeron que Martínez era uno de los nombres que se barajaban incluso para entrenar al Celtic», afirmó.

«Además, tiene esposa escocesa, así que no le molestaría vivir allí».

El mayor obstáculo sería económico: debería bajar notablemente su salario respecto al que tenía con Portugal.

Y añadió: «O quizá la Federación Escocesa necesite buscar apoyo e inversiones externas, como ocurrió con la Federación Estadounidense cuando contrató a Mauricio Pochettino».