El brasileño Gabriel Jesús, nuevo delantero del Barcelona, aseguró que no se siente ofendido por ser considerado una alternativa a Julián Álvarez, señalando que hay otra cosa que le molesta más que ser descrito como el plan B del delantero del Atlético de Madrid.

Jesús dijo durante su presentación como nuevo jugador del Barcelona, en declaraciones recogidas por el diario "Mundo Deportivo": "Esto no me molesta y no me siento ofendido. Lo que me molesta es que digan que soy una mala persona, porque eso no me lo ha dicho nadie en toda mi vida".

Y añadió el delantero brasileño: "Lo que me molesta es no jugar al fútbol. Ahora tengo la oportunidad de estar aquí, en el Barcelona. Tuve esta misma oportunidad hace 10 años, pero la vida me llevó por otro camino", en referencia a su traspaso al Manchester City y luego al Arsenal.

El Barcelona había anunciado oficialmente este martes la contratación de Gabriel Jesús, de 29 años, por tres temporadas, para continuar con el equipo catalán hasta el verano de 2029.

Según "Mundo Deportivo", el traspaso de Jesús del Arsenal al Barcelona alcanzó un valor de 10 millones de euros, después de que el jugador llegara al Barcelona ayer y se sometiera al reconocimiento médico antes de completarse oficialmente la operación.

Jesús es el séptimo fichaje del Barcelona durante el presente mercado de fichajes de verano, tras Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Jesse Bicho, Rodrigo Hernández, João Cancelo y Dominik Livaković.

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La contratación de Jesús llegó después de que el Atlético de Madrid rechazara entrar en negociaciones sobre el traspaso del argentino Julián Álvarez, por lo que el Barcelona decidió moverse rápido en el mercado de fichajes en busca de una alternativa ofensiva, antes de que la elección recayera sobre el delantero brasileño.

Jesús espera recuperar su mejor nivel con el Barcelona, tras sufrir lesiones durante las dos últimas temporadas, mientras que a su llegada al club aseguró que se encuentra en un estado físico "excelente".

Por su parte, Hansi Flick, director técnico del Barcelona, dio la bienvenida a la operación, afirmando que Jesús es "un delantero de alto nivel y será importante para el equipo".

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