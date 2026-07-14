La exclusión del árbitro francés François Litxer de la lista para dirigir los partidos restantes del Mundial 2026 ha generado numerosas preguntas, tras vincular varios medios la decisión a su polémica actuación en el Egipto-Argentina de octavos de final, lo que algunos interpretaron como una sanción de la FIFA por las protestas egipcias.

Tras la derrota 2-3, el seleccionador egipcio, Hossam Hassan, criticó al árbitro y la Federación Egipcia presentó una queja oficial pidiendo su suspensión.

El diario francés L’Équipe confirmó que la FIFA había excluido a Litxer y a su compatriota Clément Turpin de arbitrar más partidos del Mundial.

En redes y portales árabes se multiplicaron las versiones que atribuían la medida a los errores del francés y a la presión de Egipto.

¿Cuál es la verdad detrás de la exclusión de Litxer?

Sin embargo, la realidad es otra: «L’Équipe» no vinculó la exclusión de Litxer con ese partido, sino que explicó que la clasificación de Francia a semifinales terminó automáticamente con la misión de Litxer y Turban, según el reglamento del Comité de Árbitros.

El periódico añadió que el árbitro francés Jérôme Brissard se mantuvo en el equipo arbitral porque actúa como VAR, cargo con criterios distintos a los de los árbitros de campo.

La Comisión de Árbitros de la FIFA se basa en el artículo 37.1 del Reglamento de la Copa del Mundo de 2026, que establece que los árbitros deben pertenecer a federaciones nacionales cuya selección no participe en el partido que van a arbitrar.

Aunque la norma prohíbe solo arbitrar partidos de la propia selección, en las fases finales la Comisión amplía el criterio y retira a los árbitros de los países aún en competencia para garantizar la imparcialidad.

Así, la clasificación de Francia a semifinales impidió que Litkser y Turban siguieran arbitrando, una medida reglamentaria habitual y no una sanción.

En las rondas finales del Mundial 2026, la FIFA redujo la lista a 12 árbitros de campo.

En la lista definitiva figuran dos árbitros árabes: el jordano Adham Makhadmeh y el marroquí Jalal Jaid, quienes siguen formando parte de la élite seleccionada para los encuentros decisivos del torneo.