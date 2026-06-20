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Loai Mohamed

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Tras su envío a juicio... Tres cifras históricas de Hakimi que alivian el impacto

A. Hakimi
Escocia vs Marruecos
Escocia
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Marruecos
Escocia
EE. UU.

La estrella marroquí logra grandes resultados pese a la presión de la impactante decisión.

Ashraf Hakimi, capitán de Marruecos, firmó cifras históricas en el Mundial 2026 tras el partido contra Escocia, lo que le ayudó a sobrellevar su envío a juicio por un caso de violación.

El Tribunal de Apelación de Versalles confirmó este viernes que su caso de presunta violación irá a juicio, un proceso que arrastra desde 2023.

Pese a ello, jugó ante Escocia este sábado y firmó una buena actuación que ayudó a la victoria por 1-0 de los Leones del Atlas.

El triunfo, en la segunda jornada del Grupo 3 de la fase de clasificación para el Mundial 2026, acerca a Marruecos a los dieciseisavos.

Según «Stats Foot», Hakimi se convirtió en el futbolista africano con más partidos en Mundiales (12).

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Haití
HAI

Superó así al exduo camerunés François Omam-Biyik y al exghanés Asamoah Gyan, quienes jugaron 11.

Además, con 30 partidos en grandes competiciones (Mundial y Copa Africana), iguala a Youssef En-Nesyri, ausente en esta Copa, y puede superar el récord si juega ante Haití.

Además, es el jugador con más victorias en la historia de la selección marroquí, con 65 triunfos.

Supera así a Yassine Bono (64) y Noureddine Naybet (63).

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