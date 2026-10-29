Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr saudí, comentó su coronación con el Balón de Oro al mejor jugador de la historia, galardón otorgado por la revista France Football.

Ronaldo escribió, a través de su cuenta en X: "El fútbol pertenece a la afición. Gracias a todos los aficionados de todo el mundo".

El Don portugués añadió: "El Balón de Oro al mejor jugador de la historia es también vuestro premio".

Al mismo tiempo, la cadena ESPN informó de que la Federación Portuguesa felicitó a Ronaldo tras su victoria en el Balón de Oro al mejor jugador de la historia.

Tras una votación pública y abierta por internet que se prolongó durante un mes entero, Ronaldo superó por un estrecho margen a Lionel Messi para llevarse el premio.

La Federación Portuguesa escribió, a través de X: "De 2008 para siempre. El mejor jugador que ha ganado el Balón de Oro de la historia es portugués. Enhorabuena, capitán".

El homenaje a Ronaldo llegó en reconocimiento a su temporada 2007-2008 con el Manchester United, cuando contribuyó a que el equipo se coronara con los títulos de la Premier League y la Liga de Campeones de Europa, después de marcar 42 goles en todas las competiciones, lo que le llevó a ganar el primer Balón de Oro de su carrera.

Asimismo, el Manchester United y el Real Madrid, los dos anteriores clubes de Ronaldo, celebraron el último reconocimiento obtenido por el jugador.

El veterano delantero de la selección portuguesa ha ganado cinco Balones de Oro en total, cuatro de ellos durante su etapa con el Real Madrid, en los años 2013, 2014, 2016 y 2017.

El diario Marca señaló que las miradas se dirigieron a las cuentas de Ronaldo en las redes sociales tras resolverse la victoria en la votación electrónica.

Sin referirse directamente a la competición ni publicar largos mensajes, Ronaldo optó por expresarse a su manera habitual, ya que compartió un conjunto de fotos en Instagram que documentan su rutina diaria de trabajo y entrenamientos, y las acompañó con una sola palabra: "Me preparo".

Este escueto mensaje fue suficiente para provocar miles de reacciones y comentarios por parte de sus seguidores, que interpretaron la publicación como un reflejo de su mentalidad competitiva, que permanece siempre centrada en el entrenamiento y el trabajo, al margen de los premios y reconocimientos que se acumulan en su carrera.

La imagen del jugador entrenando con el máximo nivel de fuerza y entusiasmo se difundió ampliamente en cuestión de minutos, antes de que lanzara su mensaje en su cuenta de X, en el que habló abiertamente de su coronación con el Balón de Oro al mejor jugador.