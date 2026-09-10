El Real Madrid se prepara para iniciar nuevas negociaciones con su guardameta belga Thibaut Courtois, con el objetivo de renovar su contrato con el equipo blanco por una temporada adicional, para que continúe su trayectoria en el estadio Santiago Bernabéu hasta el verano de 2028.

Courtois, de 34 años, es uno de los pilares fundamentales de la plantilla del Real Madrid durante los últimos años, tras imponerse como uno de los elementos más importantes del equipo, y no solo durante la presente temporada.

Courtois destacó de forma notable en el último partido ante el Inter de Milán italiano en la Liga de Campeones, donde realizó 7 paradas que contribuyeron a sumar 3 valiosos puntos para el equipo blanco en el inicio de su andadura continental.

El guardameta belga renovó su contrato con el Real Madrid el pasado verano, quedando vinculado al club hasta 2027, si bien medios de comunicación belgas revelaron que ambas partes se disponen a abrir nuevas negociaciones durante el próximo periodo, con el fin de añadir un año más al contrato.

Un deseo compartido

Según informó el diario español "Mundo Deportivo", no habrá grandes obstáculos en las negociaciones, ante la existencia de un deseo compartido entre Courtois y el Real Madrid de que la relación entre ambas partes continúe.

El guardameta belga desea proseguir su trayectoria con el club blanco, mientras que el Real Madrid se aferra a su continuidad, algo que quedó claro durante la última renovación, que el propio Courtois anunció en un momento en el que las especulaciones rodeaban su futuro con el equipo.

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El Real Madrid busca al sucesor del belga

Al mismo tiempo, los responsables del Real Madrid siguen observando el mercado de guardametas desde hace tiempo, en previsión de la etapa en la que el club necesitará encontrar un sucesor para Courtois.

El nombre del club blanco se ha vinculado con varios guardametas durante el pasado periodo, pero la directiva del Real Madrid es plenamente consciente de la magnitud de la tarea que le espera, ante la dificultad de sustituir a un portero del nivel de Courtois, que se ha convertido en uno de los pilares más importantes del equipo durante los últimos años.

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