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¿Le saldrá Finn Jeltsch al VfB Stuttgart más caro de lo previsto?

El VfB Stuttgart tendrá que abonar al 1. FC Núremberg una suma de seis cifras por Finn Jeltsch, según parece.

Según informa Bild, el primer partido del defensa de 20 años con la selección alemana activó un pago de 250.000 euros que el conjunto suabo debe efectuar ahora al club de Franconia.

Jeltsch debutó con Alemania en la victoria por 5-0 ante Países Bajos en la última jornada de la Liga de Naciones. La cláusula se acordó entre el Stuttgart y el Núremberg cuando el joven futbolista cambió de club en febrero de 2025. El VfB pagó entonces solo 9,5 millones de euros, pero la cifra ya ha superado los diez millones.

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De hecho, según se ha sabido, el Stuttgart ya tuvo que abonar otros 500.000 euros al Núremberg en mayo de 2025. El pago se debió al triunfo en la final de la Copa de Alemania ante el Arminia Bielefeld, en la que Jeltsch entró al campo en los minutos finales.

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Desde su llegada al Stuttgart, el jugador de 20 años se ha ganado un puesto de titular a las órdenes de Sebastian Hoeneß. Esta temporada ya ha disputado 14 partidos entre todas las competiciones. Jeltsch puede jugar tanto de central como de lateral derecho.

Getty Images

El VfB Stuttgart estudia ventas en el mercado de invierno

Mientras el VfB debe pagar más por su joven internacional alemán, el director deportivo Fabian Wohlgemuth ha señalado que las ventas de jugadores no serían inevitables en el futuro . La plantilla del Stuttgart podría experimentar cambios ya en el próximo mercado de fichajes.

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«Por supuesto, tendremos que vender jugadores en los próximos mercados. Puede que eso ocurra ya en invierno, pero también tenemos que poder permitírnoslo en el plano deportivo», explicó Wohlgemuth tras la derrota por 0-2 ante el Inter de Milán en la Champions League el miércoles por la noche.

El delantero Jamie Leweling y el centrocampista Angelo Stiller figuran entre los posibles candidatos a salir. Ambos han sido relacionados en repetidas ocasiones con distintos clubes. Mientras que varios equipos de la Premier League habrían puesto sus ojos en Leweling, Stiller interesa al AC Milan, al Real Madrid y al Manchester United.

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«En principio, el VfB Stuttgart es un club que necesita obtener ingresos por traspasos de vez en cuando. Pero no estamos obligados a vender. En los últimos tres años ya hemos conseguido cierto margen económico», añadió Wohlgemuth.