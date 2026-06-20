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Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

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Tras su crisis, Wahbi defiende con fuerza a Hakimi: 44 millones de marroquíes le apoyan

A. Hakimi
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¿Qué pasa?

El entrenador marroquí, Mohamed Wahbi, afirmó que el cuerpo técnico y el equipo apoyan al capitán Achraf Hakimi, quien se muestra tranquilo y rinde a gran nivel. Esto ocurre un día después de que el Tribunal de Apelación francés confirmara su comparecencia por un caso de violación.

Según un comunicado del Tribunal de Apelación de Versalles, el tribunal ordenó juzgarlo por violación tras hallar pruebas suficientes, apenas horas antes de que liderara la victoria de Marruecos 1-0 sobre Escocia en el Mundial de Foxborough.

El defensa, de 28 años, recurrió una resolución de febrero del juez de instrucción, que seguía las recomendaciones de la Fiscalía, mientras él niega haber cometido delito alguno.

Tras el partido, al preguntarle en rueda de prensa si le preocupaba el estado anímico del jugador, Wahbi respondió: «¿Han visto el partido? Creo que sí. La actuación de Hakimi ha sido excepcional, así que estamos muy tranquilos, y él también lo está, y creo que ha jugado muy bien».

«Ha hecho un buen trabajo, así que ¿por qué hablar de su gestión? Se levantó, desayunó, se concentró y jugó con intensidad, y eso es lo que hizo».

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Y añadió con firmeza: «No hace falta decir nada, le apoyamos, está muy tranquilo y esperamos que demuestre que es el mejor lateral del mundo. Esto es importante para mí, para los jugadores y para los 44 millones de marroquíes que nos siguen».

Algunos aficionados abuchearon a Hakimi cada vez que tocó el balón, recordando un caso que le persigue desde marzo.marzo de 2023, cuando se le acusó inicialmente de violación tras la denuncia de una mujer de 24 años que afirmó que la había agredido en su casa de las afueras de París.

La abogada de la demandante, Rachel Flore Pardo, afirmó que, tras más de tres años de procedimientos y la difamación sufrida, la decisión del tribunal le aporta «alivio y esperanza».

El viernes, el jugador publicó en la red social «X» que, de no ser por su fama, el caso se habría desestimado, y que a veces se siente un «blanco fácil»; también afirmó que el proceso ha dañado a su familia y, sobre todo, a la verdad.

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