Un informe periodístico asegura que el Udinese podría recurrir a un rostro familiar del fútbol italiano para salvarlo del descenso esta temporada.

Según el sitio web "Foot Mercato", con Kosta Runjaić cada vez más cerca de la salida tras la abultada derrota ante la Roma (2-5), el nombre de Vladimir Petković ha emergido sobre la mesa de la directiva del club.

Petković se perfila como un candidato inesperado para suceder al técnico alemán, cuyo futuro parece incierto.

La situación en el Udinese es sumamente crítica, ya que actualmente ocupa el decimonoveno puesto de la Serie A con apenas 5 puntos tras diez partidos. Los informes apuntan a que la junta directiva no desea esperar hasta el parón internacional para tomar una decisión.

Tras quedar libre desde que abandonó la selección de Argelia el pasado mes de agosto, Petković podría regresar a una liga que conoce bien.

El entrenador bosnio dirigió a la Lazio de 2012 a 2014, con la que conquistó el título de la Copa de Italia en 2013 a costa de la Roma. Después construyó una prestigiosa reputación internacional como seleccionador de Suiza, a la que llevó hasta los cuartos de final de la Eurocopa 2020 tras eliminar a Francia en la tanda de penaltis.

Petković figura ahora entre las opciones que baraja el Udinese, aunque Paolo Zanetti sigue entre los candidatos. Roberto D'Aversa ha dado marcha atrás en las negociaciones, y también se ha propuesto a Davide Ballardini. Se espera que las próximas horas revelen más detalles sobre la identidad del futuro entrenador del Udinese.

Petković dejó la selección de Argelia tras la eliminación de la Copa del Mundo, concretamente en los dieciseisavos de final a raíz de la derrota ante la selección de Suiza por (0-2).

El técnico fue objeto de duras críticas y de una amplia indignación de la afición debido a la ausencia de identidad táctica y a las controvertidas decisiones técnicas durante el torneo.

Tras un fuerte enfrentamiento entre el entrenador y la Federación Argelina, se puso fin al vínculo después de alcanzar un acuerdo entre ambas partes sobre las cuestiones económicas.