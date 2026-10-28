Mientras el mundo esperaba una factura adicional para el Bayern Múnich tras la coronación de Harry Kane con el Balón de Oro, la realidad llegó para sorprender a todos: ¿incluye el contrato de la estrella inglesa con el gigante bávaro, procedente del Tottenham, un coste adicional en caso de ganar el "Balón de Oro"?

Harry Kane se coronó con el premio del Balón de Oro por primera vez en su carrera, tras una competencia feroz y directa con Kylian Mbappé, que el inglés resolvió por un margen mínimo en los votos, arrebatando así el galardón más codiciado de las manos de la estrella francesa, que fue el principal favorito hasta los últimos instantes.

Y en un giro relacionado con uno de los mayores fichajes del fútbol en los últimos años, se confirmó que el traspaso de Harry Kane al Bayern Múnich en 2023 por 100 millones de euros no incluye ninguna cláusula de bonificación por ganar el premio del Balón de Oro.

La cadena "Sky Sport" reveló que el club bávaro no tendrá que pagar ninguna cantidad adicional al Tottenham Hotspur por este logro individual, al contrario de lo que es habitual en los fichajes de grandes estrellas.

Este tipo de condiciones se conocen en el mundo de los traspasos como "bonificaciones condicionadas", y son cláusulas casi habituales en los fichajes de jugadores talentosos y estrellas, que pueden derivar en pagos adicionales de millones de euros en caso de alcanzar logros individuales o colectivos.

Y a pesar de que el fichaje de Kane carece de una bonificación por el Balón de Oro, su contrato con el Bayern Múnich sí incluye otras bonificaciones ligadas a la conquista de títulos, ya sean títulos nacionales como la Bundesliga y la Copa de Alemania, o continentales, encabezados por la victoria del título de la Liga de Campeones de Europa.