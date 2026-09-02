Tras su calvario en el Wydad, una estrella de Marruecos firma un sorprendente regreso a Europa

Una de las veteranas estrellas marroquíes ha logrado regresar de nuevo a las competiciones europeas, tras una sola temporada en la que volvió a Marruecos para defender los colores del Wydad.

Noureddine Amrabat, de 39 años, que había quedado como agente libre, se incorporó al club neerlandés Utrecht.

La salida de Amrabat del club de Casablanca se produce en el marco de la política de austeridad financiera impuesta por la nueva directiva, presidida por Brahim El Asri, que no renovó los contratos de un gran número de jugadores, entre ellos Amrabat, quien abandonó el equipo en medio de una crisis económica que afectó a la regularidad de los salarios a finales de la temporada pasada.

Amrabat disputó 38 partidos con el Wydad, en los que anotó 4 goles y dio 4 asistencias.

El club neerlandés anunció oficialmente la noticia en un comunicado publicado en su página web el martes.

Tras participar en los entrenamientos del equipo durante dos semanas, el exinternacional marroquí impresionó al cuerpo técnico y ahora ha obtenido la autorización para participar en las competiciones oficiales.

Esta operación se vio especialmente facilitada gracias al apoyo de su hermano, Sofyan Amrabat, exjugador del equipo juvenil del Utrecht, que intervino ante la directiva del club para asegurarle un período de prueba.

El regreso de Noureddine al Utrecht permite sumar a un jugador polivalente que cuenta con una amplia experiencia adquirida durante sus primeros años como profesional en el Ajax, el Huizen y el PSV.

El Utrecht disputará su próximo partido en la quinta jornada de la liga neerlandesa ante el Go Ahead Eagles, el próximo sábado.