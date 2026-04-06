Tras su brillante actuación con el Barcelona... Un médico saudí desvela el secreto del bajón de Cancelo en el Al-Hilal

El médico saudí Rakan Al-Wabel, especialista en lesiones deportivas, ha desvelado el motivo del bajón en el rendimiento del portugués João Cancelo y sus recurrentes lesiones durante su etapa en el Al-Hilal saudí, tras su notable brillantez actual con el Barcelona.

Cancelo había abandonado las filas del Al-Hilal en calidad de cedido durante el pasado mercado de invierno, para luego triunfar con el Barcelona, donde el club catalán ha expresado su deseo de comprar su contrato de forma definitiva.

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En cuanto a las lesiones y el bajón de rendimiento, Rakan Al-Wabel declaró en el programa «Al-Muntasif»: «Las recurrentes lesiones de Cancelo con el Al-Hilal tienen muchas causas, entre ellas el tiempo de juego, el cambio de posición y la preparación física desde el principio».

Y añadió: «Todos estos factores son conocidos, pero lo oculto se remonta al aspecto psicológico, ya que la estrella portuguesa no se sentía a gusto en el Al-Hilal debido al trato que le dispensaba el entrenador y otras cuestiones».

Y concluyó: «Cancelo es un gran jugador y está considerado uno de los mejores laterales del mundo, pero lo que le ha pasado es puramente psicológico, como demuestra su gran rendimiento actual con el Barcelona, aunque hay varias diferencias entre ambas experiencias».