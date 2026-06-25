Tras su brillante actuación ante Haití, Hakimi sigue los pasos del trío argelino

Ashraf Hakimi, capitán de Marruecos, reafirmó su condición de estrella de los Leones del Atlas al lograr un hito en la tercera jornada del Grupo 3 de la eliminatoria para el Mundial 2026.

Marruecos venció 4-2 a Haití este jueves y terminó segundo del grupo, a la espera de enfrentar al líder del grupo 6.

En la primera parte marcó un gol y dio una asistencia, hito que solo había logrado antes Abdeljalil Hada «Kamacho» contra Escocia en 1998, según «Stats Foot».

En la segunda parte, el suplente Sofiane Rahimi repitió la hazaña.

Además, se convirtió en el cuarto africano en marcar y asistir en la primera parte de un partido mundialista, según «Mister Sheph».

Antes, solo el argelino Taj Ben Sahoula (ante Chile, 1982) y los también argelinos Islam Slimani y Abdelmoumen Djabou (ante Corea del Sur, 2014) habían logrado lo mismo.

Además, es el primer marroquí que consigue este doblete en la historia de los Mundiales.

Con el encuentro ante Haití, Hakimi se convirtió en el jugador con más partidos (31) en grandes competiciones con Marruecos, superando en uno a Youssef En-Nesyri.

Así, el capitán superó el récord de 30 partidos que compartía con Youssef En-Nesyri.