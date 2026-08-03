Louis van Gaal, exentrenador del Barcelona, atraviesa un largo periodo alejado de los banquillos desde el Mundial de 2022, algo que se debe en parte a su lucha contra el cáncer, del que ya se ha recuperado.

Van Gaal quiere volver a dirigir a una gran selección, y podría ser la selección neerlandesa su próximo destino, después de que Ronald Koeman decidiera marcharse tras el decepcionante rendimiento de los Países Bajos en el Mundial de 2026.

El diario "Mundo Deportivo", citando a "De Telegraaf", informó de que Van Gaal se ha ofrecido para hacerse cargo de la selección de su país, y de confirmarse su regreso, esta sería su cuarta etapa con los Países Bajos.

Las opciones de Van Gaal, de 74 años, de dirigir a los Países Bajos parecen elevadas, después de que su compatriota Arne Slot, exentrenador del Liverpool, dejara claro que prefiere seguir dirigiendo a clubes.

Además, otros entrenadores neerlandeses como Peter Bosz y Erik ten Hag están vinculados actualmente a sus clubes, ya que el primero dirige al PSV Eindhoven, mientras que el segundo entrena al Twente.

A Louis van Gaal se le diagnosticó cáncer de próstata en el año 2022, pero ahora se encuentra en un estado de salud muy bueno.

El diario De Telegraaf recogió las palabras de Van Gaal: "Los problemas de salud son cosa del pasado".

Y aunque la Federación Neerlandesa de Fútbol no se ha puesto en contacto con él todavía, su nombramiento sigue siendo una opción sobre la mesa y no ha sido descartado.