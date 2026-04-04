Tras su ausencia ante el Al-Taawoun... ¿qué opina Benzema del partido entre el Al-Hilal y el Al-Khulud?

Según informan los medios de comunicación, el delantero francés del Al-Hilal, Karim Benzema, no podrá disputar el próximo partido del equipo contra el Al-Khaloud, tras haberse perdido el encuentro contra el Al-Taawoun por lesión.

El club Al-Hilal anunció la ausencia de Benzema en el partido contra el Al-Taawoun, este sábado, en el estadio Kingdom Arena, en la vigésimo séptima jornada de la Liga Roshen, debido a una lesión en un dedo del pie.

El periodista saudí Hamad Al-Suwailhi afirmó, en un tuit publicado en su cuenta oficial en la red social «X», que Benzema estará listo para disputar el próximo partido contra el Al-Khaloud.

El Al-Hilal recibirá al Al-Khaloud el próximo miércoles en el estadio Kingdom Arena, en un partido adelantado de la vigésimo novena jornada de la Liga Roshen.

Desde que se incorporó al Al-Hilal durante el pasado mercado de invierno, tras rescindir su contrato con el Al-Ittihad, Benzema ha disputado seis partidos, en los que ha marcado cinco goles y ha dado dos asistencias.

Cabe recordar que este es el tercer partido que el delantero francés se pierde con el Al-Hilal por lesión, tras haberse perdido el partido contra el Al-Taawoun, aplazado de la jornada décima, y el del Al-Shabab, en la jornada vigésimo cuarta, por el mismo motivo.

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