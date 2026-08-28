El australiano Ange Postecoglou, director técnico del Al Nassr, anunció la alineación del "equipo mundial" para enfrentar al Al Taawoun, la noche del viernes, en el marco de la cuarta jornada de la Roshn Saudi League, en un partido en el que el equipo busca continuar su arranque ideal tras haber logrado la victoria en las tres primeras jornadas.

El Al Nassr afronta el partido con la moral alta después de haber sumado 9 puntos en 3 victorias consecutivas, y de haber ofrecido un nivel sólido desde el inicio de la temporada, cuyo momento más destacado fue la emocionante victoria sobre el Al Ettifaq por 3-2, pese a haber disputado la mayor parte del encuentro con 10 jugadores.

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La alineación del Al Nassr registró el regreso del portero Nawaf Al Aqidi al once titular por primera vez esta temporada, después de que Postecoglou decidiera contar con él para suplir al brasileño Bento Matheus, que fue expulsado en el anterior encuentro ante el Al Ettifaq, de modo que Al Aqidi vuelve a proteger la portería del "equipo mundial" en una nueva prueba.

Asimismo, el portugués Cristiano Ronaldo mantuvo su presencia en el once titular por segundo partido consecutivo, después de haber sido titular ante el Al Ettifaq antes de ser sustituido entre los dos tiempos del partido, mientras que lidera el ataque junto al senegalés Sadio Mané y al francés Kingsley Coman.

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La alineación del Al Nassr fue la siguiente:

Portería: Nawaf Al Aqidi.

Línea defensiva: Salem Al Najdi, Mohamed Simakan, Abdulelah Al Amri, Nawaf Boushal.

Línea media: Sammy Costa, Angelo Gabriel, João Félix.

Línea de ataque: Sadio Mané, Cristiano Ronaldo, Kingsley Coman.

Postecoglou espera que su equipo continúe su racha de victorias y mantenga el pleno de puntos, sobre todo porque el enfrentamiento ante el Al Taawoun representa una nueva prueba para las aspiraciones del Al Nassr de competir por el liderato de la Roshn Saudi League, dado que dispone de una gran potencia ofensiva liderada por Ronaldo, Mané y Coman, además de João Félix, que brilló de manera llamativa en la remontada ante el Al Ettifaq.