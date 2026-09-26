Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, sorprendió a todos con sus declaraciones sobre el motivo de la sustitución del capitán Mohamed Salah en el partido ante Angola por la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027.

Egipto perdió dos puntos al empatar 0-0 con su anfitrión Angola, la noche de ayer viernes, en la primera jornada de la clasificación africana.

Hossam Hassan decidió sustituir a Salah después de una hora de juego, lo que generó controversia sobre la posibilidad de que hubiera sufrido una lesión.

Cuando se le preguntó por el motivo de este cambio en la rueda de prensa, respondió: «La sustitución de Salah se debió a una decisión táctica según las exigencias y el desarrollo del encuentro, y el jugador no está lesionado».

Las declaraciones de Hassan sobre Salah llegan después de haber criticado a Mohamed El Shenawy, portero de Egipto, durante la rueda de prensa previa al partido.

Hassan dijo: «Mohamed El Shenawy, en cierto momento, estaba acabado y no jugaba con su club, y aun así recuperó su nivel gracias a la selección de Egipto. Y no solo él, sino también otros jugadores».

El grupo segundo de la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027 lo integran las selecciones de Egipto, Angola, Malaui y Sudán del Sur.

La selección egipcia saldrá a enfrentarse a Sudán del Sur en la segunda jornada de la clasificación, el próximo martes.

Egipto también disputará un partido amistoso ante Sudáfrica, antes del final del actual parón, el domingo 4 de octubre próximo en el estadio de El Cairo.