El Brest logró una amplia victoria sobre el Angers por 5-1 el sábado por la tarde, y Ludovic Ajorque fue uno de los principales artífices de ese triunfo.

El delantero centro, de 32 años, abrió el marcador en el partido y además se convirtió en un quebradero de cabeza para la defensa del Angers, gracias a su envergadura física, además de su contribución a los ataques que lanzó el Brest.

Esa actuación convenció a su entrenador, Julien Lachuer, para destacar el potencial de su delantero y abordar la posibilidad de que sea convocado a la selección francesa por Zinedine Zidane.

El sitio Foot Mercato publicó las declaraciones de Julien Lachuer a la cadena Ligue +1, en las que dijo: "He oído que el entrenador de la selección quiere un jugador con una fuerte presencia dentro del área. Si está viendo el partido por televisión, yo defenderé la idea de convocar a Ajorque con los Bleus. En cualquier caso, se lo merece".

Para Lachuer, Ajorque debe aspirar a niveles más altos, al igual que Esteban Lepaul, que fue convocado recientemente a la selección francesa y rindió a buen nivel bajo las órdenes de Zidane.

El entrenador considera que el rendimiento en la primera división francesa puede abrir las puertas de la selección, y también anima a sus jugadores a aspirar a lograr esa ambición, sin ejercer presiones sobre el seleccionador.

Lachuer explicó: "Debemos tener ambiciones. No deberíamos contentarnos con disputar partidos con el Brest en la primera división francesa, sino que debemos aspirar a jugar al más alto nivel".

El entrenador añadió eso, subrayando al mismo tiempo el grado de compromiso de Ajorque y su trabajo diario.

El delantero centro ya ha marcado 69 goles en 204 partidos disputados en la primera división francesa, un registro que refuerza los argumentos en los que se apoya su entrenador para reclamar que se le dé una oportunidad con la selección francesa.