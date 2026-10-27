El italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al-Hilal saudí, se encamina a dejar fuera a 3 estrellas de la lista para el partido ante el Al-Shamal catarí en la Liga de Campeones de Asia de la Élite.

El Al-Hilal visita al Al-Shamal, este martes, en el estadio Al-Bayt de Al-Khor, en la tercera jornada de la fase de liga del torneo asiático.

El diario saudí "Arriyadiyah" señaló que Inzaghi se encamina a dejar fuera de la lista del partido al centrocampista portugués Rúben Neves y al lateral saudí Mohammed Mahzari, para darles descanso en el marco de la rotación.

Al Al-Hilal le espera un nuevo partido de dificultad en la Liga Roshn tras el enfrentamiento ante el Al-Shamal, pues recibirá al Al-Fateh el próximo sábado, en el estadio Kingdom Arena, en la duodécima jornada de la competición.

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Neves no será la única ausencia en el centro del campo frente al Al-Shamal, ya que podría acompañarle el serbio Sergej Milinković-Savić, pues surgen dudas sobre su participación en el partido, ante la falta de certeza sobre su disponibilidad.

Con ello, el número de ausencias del "Líder" ante el equipo catarí ascenderá a 5, ya que también se perderá el partido el extremo brasileño Gabriel Martinelli debido a la lesión que sufrió durante la victoria por 3-2 sobre el Al-Qadsiah, el pasado viernes, en la undécima jornada de la Liga Roshn.

Asimismo, estará ausente el extremo neerlandés Crysencio Summerville, debido a su sanción de 3 partidos impuesta por la Confederación Asiática de Fútbol, por la expulsión que sufrió durante el enfrentamiento ante el Al-Gharafa catarí en la primera jornada de la fase de liga.

El Al-Hilal afronta el partido situado en el cuarto puesto de la tabla del grupo Oeste con 6 puntos de dos victorias, mientras que el Al-Shamal ocupa el undécimo puesto con dos puntos de dos empates.