Tras solo 170 minutos: un gigante español acerca a un delantero del Al-Ittihad a su regreso a Europa

A menos de una semana del inicio del recorrido del Sevilla en la Liga, el club andaluz trabaja intensamente para cerrar el fichaje de al menos dos jugadores.

Tras cerrar la operación de Rubi Yur, la dirección deportiva del Sevilla continúa sus movimientos para incorporar a otro delantero, junto con el trabajo por fichar a Kochorashvili para reforzar el centro del campo.

Según el sitio ""ABC Sevilla"", la elección del Sevilla para completar su plantilla de delanteros ha recaído en el nigeriano George Ilenikhena, de 19 años, al que quiere incorporar como cedido desde su club, el Al-Ittihad de Yeda saudí.

Tras su breve experiencia en Arabia Saudí, Ilenikhena desea regresar a Europa, y varios clubes han mostrado su interés en hacerse con sus servicios, entre ellos el Schalke y el West Ham.

Ilenikhena posee la doble nacionalidad francesa y nigeriana, y se formó en el fútbol francés. El delantero ya llamó la atención la temporada pasada con el Mónaco, antes de que el Al-Ittihad de Yeda pagara 33 millones de euros al club francés para ficharlo en enero.

Sin embargo, la experiencia del jugador con el club saudí no transcurrió como se esperaba, ya que disputó solo 6 partidos, 5 de ellos comenzando desde el banquillo, con un total de 170 minutos entre competición local y continental.

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La postura del Al-Ittihad de Yeda respecto a Ilenikhena

El Al-Ittihad de Yeda se muestra abierto a ceder al jugador con la inclusión de una cláusula de opción de compra dentro del acuerdo, mientras que el Sevilla se considera el club con más opciones de hacerse con sus servicios bajo esta fórmula.

Tras el fichaje de Rubi Yur, José Ignacio Navarro quería añadir un delantero con características diferentes a la línea ofensiva, y después de estudiar varias opciones, las acciones de Ilenikhena subieron de forma clara en los últimos días hasta convertirse en el candidato más destacado para unirse al equipo.

La dirección deportiva del Sevilla quiere cerrar la operación lo antes posible, ya que busca que el delantero se incorpore a los entrenamientos en la primera oportunidad.

En caso de completarse el fichaje de Ilenikhena, el Sevilla elevará el número de sus nuevas incorporaciones a 8 jugadores, contando la nueva cesión del portero Vlachodimos.

Ilenikhena sigue vinculado por un contrato de larga duración con el club saudí, hasta el final de la temporada 2028-2029.

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