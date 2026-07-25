Tras ser secuestrado en Argentina: hallan el cuerpo de un joven futbolista uruguayo

La tristeza se apoderó del fútbol en Uruguay tras la muerte del joven delantero Mario Bruno Bentancur, una de las antiguas promesas del club Peñarol, a los 22 años de edad, después de que su cuerpo fuera hallado a raíz de sufrir una parada cardiorrespiratoria, pocos días después de un incidente que generó polémica durante un periodo de prueba que realizó en Argentina.

Según destacó la cadena francesa RMC , Bentancur había viajado recientemente a la capital argentina, Buenos Aires, para realizar un periodo de prueba con Deportivo Riestra, uno de los clubes de Primera División, con la esperanza de conseguir un contrato profesional, pero el club decidió no ficharlo.

Los informes señalaron que el jugador abandonó el club acusando a varios de sus compañeros de robarle la ropa durante el periodo de prueba, antes de regresar a Uruguay sin llegar a un acuerdo con el equipo argentino.

Bentancur se había formado en las categorías inferiores del club Peñarol, donde en su momento fue considerado una de las promesas más destacadas, antes de continuar su trayectoria con el Deportivo Italiano, participante en uno de los torneos de aficionados de Uruguay.

El club Deportivo Italiano confirmó la noticia del fallecimiento de su exjugador y lo despidió mediante un emotivo mensaje publicado en sus cuentas oficiales, en el que se decía: "Seguirás vivo en cada celebración de gol, en cada abrazo y en el corazón de todos los integrantes de este club. Tu club, Deportivo Italiano. Descansa en paz".