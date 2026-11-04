Tras semanas de espera: el Barcelona fija la fecha para renovar el contrato de Raphinha

Tras semanas de espera y después de varios aplazamientos por problemas de agenda, el FC Barcelona ha fijado por fin una fecha para oficializar la renovación de su estrella brasileña Raphinha.

Según ha podido saber el diario catalán "Sport", el acto de renovación del contrato de Raphinha está previsto para mañana jueves, de modo que continuará en las filas del club catalán hasta el año 2030, salvo que surja algún cambio de última hora.

En realidad, el acuerdo estaba cerrado desde hacía tiempo; el periódico ya había informado de una reunión entre Deco y Raphinha en un restaurante, donde el director deportivo del Barcelona y el jugador dieron los últimos retoques a los detalles de su continuidad en el club en un encuentro directo. Ambas partes llegaron a un entendimiento total y solo faltaban los trámites oficiales para consolidar el acuerdo.

Más tarde, el propio Deco anunció —durante una reunión de representantes del club— que los trámites de la renovación ya se habían completado, aunque las dificultades para coordinar las agendas impidieron la celebración del acto oficial; el retraso se debe exclusivamente a problemas de calendario y no tiene relación alguna con desavenencias entre el club y el jugador.

En este contexto, mañana jueves parece una fecha muy adecuada; el Barcelona disputó anoche, martes, un partido ante el Aston Villa en la Liga de Campeones, y hoy miércoles está prevista una sesión de entrenamiento de recuperación.

Es muy probable que el técnico Hansi Flick conceda descanso a los jugadores mañana jueves, aunque la decisión final sigue en manos del entrenador alemán, pues contar con un día sin actividad deportiva facilitaría la celebración del acto de renovación.

De cara al viernes, el equipo centrará su atención en la preparación del esperado duelo del domingo ante el Atlético de Madrid, con una última sesión de entrenamiento el sábado, antes de que la expedición viaje a la capital española.

Esta renovación llega en una de las mejores etapas de la trayectoria del jugador brasileño: a sus veintinueve años, Raphinha atraviesa un estado de forma excepcional, algo que volvió a confirmar ayer martes al marcar dos goles en la portería del Aston Villa en la Liga de Campeones.

Además de sus dos goles, el jugador brasileño llamó la atención por su entrega incansable durante todo el encuentro; destacó por una presión constante y se convirtió en uno de los jugadores más activos incluso sin balón, lo que obstaculizó continuamente los intentos del equipo inglés de construir el juego desde atrás, ofreciendo una actuación completa en todos los sentidos y confirmando así su alto nivel de preparación y su capacidad para dejar huella decisiva en los mayores escenarios y ocasiones.

Pero su aportación va mucho más allá de los números; Raphinha es uno de los líderes del equipo y una figura clave en el vestuario, especialmente para los jugadores jóvenes, que valoran su profesionalidad y su entrega en cada sesión de entrenamiento.

Flick también muestra una gran admiración por el jugador brasileño; el entrenador alemán aprecia su compromiso diario y su disposición permanente a trabajar por el equipo, incluso en situaciones que le exigen esforzarse en zonas alejadas del área rival, y su actuación ante el Aston Villa es otro ejemplo del valor que representa para el técnico.

La dirección deportiva considera que contar con un jugador de este nivel y de esta experiencia supone un activo muy valioso.

Por su parte, Raphinha muestra un compromiso total con el proyecto del club catalán y nunca ha ocultado su deseo de continuar con el equipo.