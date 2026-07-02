Tras seis meses de polémica, 30 millones decidirán el futuro de Abdulrahman Gharib

Treinta millones de riyales han decidido el futuro de Abdulrahman Gharib, extremo del Al-Nassr, tras seis meses de especulaciones.

Al-Hilal y Al-Ittihad mostraron interés en ficharlo tras la expiración de su contrato en junio.

Según el diario saudí Al-Riyadiah, esta madrugada el jugador ha renovado con el Al-Nassr hasta 2029.

El jugador, de 29 años, cobrará 30 millones de riales (10 millones por temporada).

Así, el Al-Nassr pone fin a seis meses de incertidumbre, iniciados cuando el jugador quedó libre en enero.

Llegó en 2022 procedente del Al-Ahli y la temporada pasada brilló, especialmente en la Liga de Campeones de Asia 2.

La pasada temporada disputó 32 partidos con el Al-Nassr, marcó 6 goles y dio 6 asistencias.