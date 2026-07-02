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Damac v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Tras seis meses de polémica, 30 millones decidirán el futuro de Abdulrahman Gharib

Fichajes
A. Ghareeb
Al Nasr FC
Al Hilal
Al Ittihad
Arabia Saudita

La selección saudí acaparó la atención de Al-Hilal y Al-Ittihad.

Treinta millones de riyales han decidido el futuro de Abdulrahman Gharib, extremo del Al-Nassr, tras seis meses de especulaciones.

Al-Hilal y Al-Ittihad mostraron interés en ficharlo tras la expiración de su contrato en junio.

Según el diario saudí Al-Riyadiah, esta madrugada el jugador ha renovado con el Al-Nassr hasta 2029.

El jugador, de 29 años, cobrará 30 millones de riales (10 millones por temporada).

Así, el Al-Nassr pone fin a seis meses de incertidumbre, iniciados cuando el jugador quedó libre en enero.

Llegó en 2022 procedente del Al-Ahli y la temporada pasada brilló, especialmente en la Liga de Campeones de Asia 2.

La pasada temporada disputó 32 partidos con el Al-Nassr, marcó 6 goles y dio 6 asistencias.

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