El único jugador profesional en el extranjero de las filas de la selección de Arabia Saudí está cerca de perderse la próxima edición de la Copa del Golfo Arábigo, "Golfo 27".

La vigésima séptima edición de la Copa del Golfo Arábigo arranca en la ciudad de Yeda, en Arabia Saudí, el día 23 de septiembre en curso, y se extiende hasta el próximo 6 de octubre.

El diario saudí "Arriyadiyah" consideró probable la ausencia de Saud Abdulhamid, lateral del Lens, de la lista de Arabia Saudí, a causa de la lesión que sufrió recientemente con el club francés.

Abdulhamid se ausentó del Lens en los últimos 3 partidos, en las competiciones de la liga francesa y la Liga de Campeones de Europa, debido a que padece un hematoma en el músculo del muslo.

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El diario aclaró que el lateral saudí necesita un periodo de entre 10 y 14 días para recuperarse de esa lesión, lo que reduce la probabilidad de su participación en el torneo, que arranca también dentro de 10 días.

Así, el griego Georgios Donis, seleccionador de Arabia Saudí, tendrá que empezar a buscar un nuevo sustituto para ocupar el puesto de lateral derecho durante las competiciones del torneo.

Abdulhamid será una nueva víctima de las lesiones en el torneo del Golfo 27, después de que estas fueran también la causa de la ausencia del capitán Salem Al Dawsari, estrella del Al Hilal, ya que no ha disputado ningún partido desde el inicio de la presente temporada.

La selección de Arabia Saudí disputa el torneo del Golfo con el objetivo de recuperarlo, después de que lleve sin ganarlo 23 años, cuando se coronó campeón por última vez en el año 2003.

Arabia Saudí se encuentra en el Grupo Primero, que incluye junto a ella a las selecciones de Irak, Omán y Kuwait, donde los que ocupen el primer y el segundo puesto se clasifican para la ronda de semifinales.