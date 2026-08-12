Tras Salah y Trossard: oferta oficial turca por una estrella del Arsenal

El Galatasaray turco presentó este miércoles una oferta oficial al Arsenal, valorada en 45 millones de euros, para hacerse con los servicios de una de sus estrellas, según el periodista alemán Florian Plettenberg.

Plettenberg, periodista de la cadena "Sky Sport - Alemania", señaló que la oferta presentada para incorporar al brasileño Gabriel Martinelli, extremo del conjunto inglés, se encuentra ya sobre la mesa de la directiva del Arsenal.

Añadió que Martinelli se ha convertido en el objetivo prioritario del Galatasaray durante el actual mercado de fichajes estival.

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El internacional brasileño tiene 25 años y está vinculado al Arsenal con un contrato que se extiende hasta 2027, con opción a prolongarlo un año más.

El paso del Galatasaray se produce en un mercado turco que este verano ha mostrado una clara tendencia a atraer a nombres destacados de la Premier League inglesa.

El Besiktas turco había fichado al belga Leandro Trossard, procedente del Arsenal, en un momento anterior de este mercado, en una operación que ascendió a 18 millones de euros (más dos millones de euros en variables), poniendo fin el jugador de 31 años a una etapa que se prolongó durante 3 años y medio en el club londinense.

Trossard disputó 174 partidos y marcó 36 goles con la camiseta del Arsenal.

El presente verano también fue testigo de una operación de mayor magnitud desde el punto de vista mediático, con el traspaso de la estrella egipcia Mohamed Salah al Trabzonspor turco, tras el final de su etapa con la camiseta del Liverpool.