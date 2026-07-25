Parece que el Besiktas turco no tiene intención de conformarse con un único fichaje sonado durante el mercado de traspasos veraniego, después de acercarse a la contratación de una de las estrellas del Al Hilal saudí, en un movimiento que podría otorgarle una de las líneas ofensivas más potentes de la próxima temporada.

Informes periodísticos habían confirmado con anterioridad que el Besiktas había alcanzado un acuerdo con la estrella egipcia Mohamed Salah, exjugador del Liverpool, con un contrato de una temporada a cambio de un salario que llega a los 12 millones de euros, con una cláusula que permite prolongar el contrato una temporada adicional.

Y según el periodista de confianza Sacha Tavolieri, el club turco está también cerca de alcanzar un acuerdo con el uruguayo Darwin Núñez, delantero del Al Hilal saudí, para incorporarlo a sus filas en calidad de cedido hasta el final de la temporada.

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El informe señaló que las negociaciones entre todas las partes han experimentado un gran avance durante las últimas horas, y que el acuerdo definitivo está más cerca que nunca, ante el deseo del jugador de regresar a los campos europeos.

Núñez se había unido al Al Hilal durante el pasado periodo de fichajes, pero su experiencia con "El Líder" no transcurrió como se esperaba, lo que abre la puerta a la posibilidad de una rápida salida, especialmente con el interés de varios clubes europeos en hacerse con sus servicios.

Y en caso de que el Besiktas logre completar ambos fichajes, formaría un dúo ofensivo de gran calibre encabezado por Mohamed Salah y Darwin Núñez, en una de las operaciones más potentes del mercado dentro de la liga turca.