El Fenerbahçe está cerca de cerrar el fichaje de Romelu Lukaku procedente del Nápoles, después de que el delantero belga aceptara en principio incorporarse al club turco.

Esto ocurre pocos días después de que el club turco Trabzonspor anunciara la incorporación del capitán de la selección de Egipto, Mohamed Salah, por dos temporadas, en una operación sin precedentes para un jugador de esta talla, lo que generó una gran conmoción en Turquía.

Según el diario italiano "La Gazzetta dello Sport", las negociaciones entre el Fenerbahçe y el Nápoles se encuentran ya en su fase final, y se espera que la operación se complete en las próximas 24 horas.

Lukaku ha aceptado un contrato de dos temporadas por valor de 10 millones de euros, incluidas las primas, ya que el Fenerbahçe quiere sumar al veterano delantero a su plantilla para la nueva temporada lo antes posible.

Además, el Nápoles está dispuesto a aceptar la salida del jugador de 33 años, pues se entiende que los excampeones de Italia necesitan al menos entre 10 y 12 millones de euros de la operación para evitar una pérdida de capital.

Los beneficios del Chelsea con la operación de Lukaku

Según la misma fuente, el Nápoles aceptó pagar al club londinense el 40% del importe de cualquier futura venta cuando fichó a Lukaku en 2024.

El diario italiano señaló que la salida de Lukaku también eliminará su salario anual bruto de 11 millones de euros de la nómina del Nápoles, lo que otorgaría al equipo de la liga italiana un mayor margen de maniobra en el mercado de fichajes.

Lukaku se incorporó al Nápoles en 2024 y contribuyó a que el club conquistara el título de la liga italiana esa temporada. Su inminente traspaso al Fenerbahçe reforzará la posibilidad de seguir jugando en la Liga de Campeones de Europa, ya que el club turco disputa actualmente las rondas previas.

También se espera que el agente del delantero, Federico Pastorello, mantenga conversaciones en Italia en el marco de los esfuerzos de ambas partes por completar la operación de traspaso.

El fichaje de Lukaku otorgará al nuevo entrenador del club turco, İsmail Kartal, una opción ofensiva de gran experiencia, ya que el club turco aspira a competir por los títulos nacionales y avanzar en Europa.

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