Tras revelarse los detalles: ¿cuántos puntos consiguió Hakimi en la carrera por el Balón de Oro?

La estrella marroquí Achraf Hakimi ocupó el puesto 13 en la lista del Balón de Oro 2026, cuyos detalles reveló la revista francesa "France Football" la noche de este viernes.
Hakimi, lateral del Paris Saint-Germain, obtuvo 65 puntos en la carrera por el Balón de Oro, encabezada por el inglés Harry Kane, delantero del Bayern Múnich, con 1055 puntos.
Kane lideró la clasificación tras una temporada excepcional, en la que marcó 73 goles con el club y la selección, mientras que Mbappé brilló con el Real Madrid y Yamal siguió afianzando su lugar entre los talentos más destacados del fútbol mundial.
Asimismo, Kvaratskhelia desempeñó un papel protagonista en la consagración del Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones, mientras que Haaland continuó su esplendor con el Manchester City y Olise ofreció una temporada sobresaliente con el Bayern Múnich.
En la votación del Balón de Oro participan 100 periodistas especializados, cada uno de los cuales elige a los 10 mejores jugadores, según un sistema que otorga 15 puntos al primer clasificado, y luego 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 y un punto.
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La clasificación de los jugadores y sus puntos en la votación quedó de la siguiente manera:
- Harry Kane (Bayern Múnich): 1055 puntos.
- Kylian Mbappé (Real Madrid): 1027 puntos.
- Lamine Yamal (Barcelona): 881 puntos.
- Rodri (Manchester City y Barcelona): 726 puntos.
- Lionel Messi (Inter Miami): 612 puntos.
- Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain): 541 puntos.
- Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain): 418 puntos.
- Erling Haaland (Manchester City): 378 puntos.
- Michael Olise (Bayern Múnich): 296 puntos.
- Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain): 201 puntos.
- Jude Bellingham (Real Madrid): 107 puntos.
- Pau Cubarsí (Barcelona): 101 puntos.
- Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain): 65 puntos.
- Vitinha (Paris Saint-Germain): 59 puntos.
- Declan Rice (Arsenal): 57 puntos.
- Ferran Torres (Barcelona): 44 puntos.
- Vinicius Junior (Real Madrid): 26 puntos.
- Marc Cucurella (Real Madrid): 16 puntos.
- João Neves (Paris Saint-Germain): 15 puntos.
- Willian Pacho (Paris Saint-Germain): 12 puntos.
- Gabriel (Arsenal): 11 puntos.
- Lautaro Martínez (Inter de Milán): 11 puntos.
- Nuno Mendes (Paris Saint-Germain): 8 puntos.
- Luis Díaz (Bayern Múnich): 8 puntos.
- Marquinhos (Paris Saint-Germain): 7 puntos.
- Dayot Upamecano (Bayern Múnich): 5 puntos.
- Bruno Fernandes (Manchester United): 5 puntos.
- Julián Quiñones (Al-Qadisiya saudí): 4 puntos.
- Sadio Mané (Al-Nassr saudí) y William Saliba (Arsenal): dos puntos cada uno.