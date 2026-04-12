Tras Renard, la Federación Saudí prescinde del «mago de Marruecos» antes del Mundial 2026

La Federación Saudí de Fútbol prepara cambios en el cuerpo técnico de la selección, incluido el inminente salida de Hervé Renard.

La medida forma parte de la preparación para la Copa del Mundo de 2026, pues la Federación busca un nuevo plan técnico que garantice el mejor rendimiento de «Los Verdes».

Según el programa saudí «Nadina», el marroquí Nasser Larguet también abandonará su cargo de director técnico en los próximos días.

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La Federación no renovará su contrato y planea reemplazarlo por el inglés Matt Crocker, artífice del renacimiento del fútbol inglés.

Además, aseguran que el francés Hervé Renard, seleccionador saudí, tiene menos del 10 % de probabilidades de seguir.

Larguet, conocido como el «mago marroquí» por su habilidad para detectar talentos, dirigió la Academia Mohammed VI.







