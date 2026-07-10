Tras recibir malas noticias, el Feyenoord busca refuerzos para una nueva posición

El director técnico Devy Rigaux analiza fichar otro lateral izquierdo para De Kuip, informó el Feyenoord a Transfermarkt este viernes.

La decisión se debe a la lesión del lateral Jordan Bos, quien se lastimó durante el partido entre Australia y Egipto.

El jugador, de 23 años, ya está de vuelta en Róterdam y el club espera conocer pronto el tiempo de baja.

Además, Gijs Smal sigue lesionado.

Desde su llegada en 2024, Smal se ha perdido ya veinte partidos oficiales por lesión.

Bos tiene contrato hasta 2029 y un valor de mercado de 12 millones de euros, mientras que el de Smal vence en 2028 y se estima en 5,5 millones.

El sábado, el lateral derecho Mats Deijl jugó de izquierdo en el amistoso contra el FC Dordrecht (0-6), y el canterano Tijme Wessels le reemplazó en la segunda parte.