La Federación Italiana de Fútbol ha decidido elegir a Andrea Pirlo como nuevo director técnico de la Azzurra, tras el rechazo de Carlo Ancelotti, vinculado por contrato con la selección brasileña hasta 2030, y de Pep Guardiola, la primera opción de la federación, a asumir esta responsabilidad.

Según lo publicado por el diario "La Repubblica", la negativa de Guardiola permitió cerrar el asunto rápidamente, ya que la federación italiana alcanzó un acuerdo definitivo con Pirlo por cuatro años, según el cual percibirá alrededor de 1,5 millones de euros anuales, además de un paquete de incentivos y bonificaciones, para continuar en el cargo hasta el Mundial de 2030.

Pirlo cuenta con una trayectoria repleta de éxitos con la camiseta de la selección, ya que disputó 116 partidos internacionales y marcó 13 goles entre 2002 y 2015. Fue uno de los pilares fundamentales en la conquista del cuarto y último título mundial de Italia en 2006 en Alemania, tras vencer a Francia en la tanda de penaltis, además de llegar a la final de la Eurocopa de 2012 y lograr el tercer puesto en la Copa Confederaciones de 2013.

Este movimiento llega para sacar al fútbol italiano de su profunda crisis, pues, salvo la conquista del título de la Eurocopa en 2021, Italia sufrió tropiezos consecutivos que se agravaron el pasado mes de marzo tras la derrota en los penaltis ante Bosnia y Herzegovina en la repesca clasificatoria para el Mundial, lo que provocó la ausencia de la Azzurra en el Mundial por tercera vez consecutiva desde 2014, y empujó al entrenador Gennaro Gattuso a presentar su dimisión.

Pirlo, que actualmente dirige al club emiratí "FC United", asume una pesada responsabilidad para devolver a Italia, poseedora de cuatro títulos mundiales, a su lugar natural entre los grandes del deporte, donde a nivel mundial solo la supera Brasil con la conquista de cinco títulos.

Este nombramiento cuenta con el respaldo absoluto de la leyenda de la defensa Paolo Maldini, nuevo director técnico de la federación italiana, quien mantiene con Pirlo una sólida relación de amistad desde que fueron compañeros en las filas del Milan durante ocho temporadas (2001-2009), en las que lograron varios títulos, entre los más destacados dos ligas de campeones de Europa y la liga italiana. Maldini aspiraba a hacerse con los servicios de Pirlo para dirigir al Milan anteriormente, antes de abandonar su cargo directivo en el club en junio de 2023.

El dúo se reúne de nuevo en una ardua misión nacional, especialmente teniendo en cuenta el limitado historial como entrenador de Pirlo, ya que anteriormente dirigió a la Juventus y conquistó con ella la Copa de Italia y la Supercopa local durante la temporada (2020-2021), antes de vivir experiencias con el Fatih Karagümrük turco, la Sampdoria italiana y luego el United emiratí, al que se prepara para dejar para dirigir a la selección absoluta.