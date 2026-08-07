El nombre del sueco Lucas Bergvall ha vuelto a primera plana en los pasillos del Barcelona, después de que los agentes del centrocampista del Tottenham Hotspur se movieran en busca de un nuevo club al que pudiera trasladarse durante el actual periodo de fichajes, ante la disminución de sus posibilidades de conseguir un mayor protagonismo con el conjunto inglés.

El diario español "Sport" señaló que los representantes de Bergvall abrieron canales de contacto con varios de los grandes clubes europeos, entre ellos el Barcelona, en un intento de encontrar una salida para el jugador de su complicada situación en el Tottenham.

Aclaró que el club inglés podría pedir cerca de 60 millones de libras esterlinas para desprenderse del jugador, aunque esa contraprestación económica no ha llevado a la dirección del Barcelona a reconsiderar su postura.

Deco zanja la postura del Barcelona

Pese a que el nombre de Bergvall se ha vuelto a poner sobre la mesa del club catalán, la dirección del Barcelona no parece dispuesta a reabrir un expediente que cerró en 2024, ya que la dirección deportiva, encabezada por Deco, considera que la etapa de negociación por el jugador terminó de forma definitiva, y no existe voluntad de volver a entrar en la operación.

Esta postura llega en un momento en el que el Barcelona tiene un enfoque distinto respecto al refuerzo del centro del campo, pues el club busca un jugador con características técnicas diferentes a las que ofrece Bergvall, mientras el español Rodri Hernández encabeza la lista de prioridades para reforzar esa posición, al ser el objetivo más destacado de la dirección deportiva en la próxima etapa.

La puerta de salida de Bergvall

El movimiento de los agentes de Bergvall llega en un momento en el que la situación del jugador parece más complicada dentro del Tottenham, después de que el club realizara cambios importantes en su centro del campo tras una temporada muy difícil, que terminó lejos de los primeros puestos de la Premier League.

El Tottenham fichó a Sandro Tonali y a Mateus Fernandes, en movimientos que aumentarían la competencia por las posiciones del centro del campo, especialmente con la apuesta por los recién llegados para asumir papeles titulares en el once del equipo. Por ello, las posibilidades de Bergvall de conseguir minutos de juego regulares parecen más difíciles, lo que ha llevado a sus representantes a buscar nuevas opciones.

El Barcelona estuvo cerca de cerrar el fichaje en 2024

Este giro trae a la memoria uno de los fichajes que el Barcelona estuvo cerca de completar hace dos años, cuando Bergvall era jugador del Djurgården sueco.

En 2024, el Barcelona avanzó considerablemente en sus negociaciones para incorporar al joven centrocampista por cerca de 7 millones de euros, además de 3 millones de euros en variables, y el jugador incluso llegó a viajar a Barcelona y se reunió con Deco, además de visitar las instalaciones del club, en una clara señal en aquel momento de que el traspaso estaba a punto de concretarse.

Pero la entrada del Tottenham en la negociación cambió el rumbo de la operación, después de que el club inglés presentara una oferta económica mejor tanto para el club sueco como para el propio jugador.

El Barcelona decidió en aquel momento no igualar la oferta ni entrar en una puja, por lo que Bergvall se decantó por trasladarse a Londres.

Xavi Hernández, exentrenador del Barcelona, comentó por entonces la pérdida del fichaje asegurando que el club rival presentó una oferta económica mayor, y que el Barcelona no quiso elevar su oferta solo por ganar la competencia.

El rechazo del Barcelona no fue una decisión fácil

Por su parte, Bergvall reveló tras su fichaje por el Tottenham que la elección entre el club inglés y el Barcelona fue una de las decisiones más difíciles a las que se enfrentó en su carrera, subrayando que la opción permaneció abierta entre ambas partes durante mucho tiempo antes de decidirse por vivir una nueva experiencia en la Premier League.

Y tras el paso de dos años desde aquel fichaje, el nombre del jugador sueco ha vuelto a los planes del Barcelona por una vía distinta, pero sin que el club catalán lo reciba con el mismo entusiasmo que mostró durante las primeras negociaciones.