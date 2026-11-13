Compartir Sigue a GOAL en Google

Los directivos del Manchester United se aferran a la posibilidad de convencer al portugués Bruno Fernandes para que firme un nuevo contrato, pese a haber rechazado dos ofertas de renovación y a estar próximo a entrar en los últimos seis meses de su contrato actual con el club.

Anuncios

El diario británico The Sun informó de que la directiva del Manchester United sigue confiando en su capacidad para alcanzar un acuerdo con el capitán del equipo, pese al estancamiento de las negociaciones hasta el momento, y señaló que el club dispone del tiempo suficiente para resolver el asunto.

El Manchester United tiene la opción de prolongar el contrato de Fernandes por un año más, y se espera que el club active esta cláusula antes del 1 de enero, para evitar que el jugador entre en un acuerdo preliminar con algún club fuera de Inglaterra.

Con la vinculación de Fernandes al club extendiéndose hasta 18 meses gracias a la opción de prórroga, la directiva del Manchester United considera que dispone de margen de tiempo para abordar las diferencias y alcanzar un acuerdo, mientras continúan las negociaciones entre ambas partes.

Una fuente cercana a Fernandes afirmó: «Al final llegaremos a un acuerdo».

Anuncios Anuncios

Fuentes dentro del club aseguraron que la directiva del Manchester United no se muestra preocupada por la situación actual, aclarando que el rechazo de los representantes de los jugadores a las ofertas iniciales es algo habitual en las negociaciones de renovación de contratos.

Related Topics

Fernandes, de 32 años, se incorporó al Manchester United en enero de 2020, y desde entonces ha logrado conquistar el premio al mejor jugador del equipo, concedido en nombre de Sir Matt Busby, en cinco ocasiones, una cifra sin precedentes.

El astro portugués se llevó los premios al mejor jugador del año de la Asociación de Futbolistas Profesionales y de la Asociación de Escritores de Fútbol por la temporada pasada, pero su nivel ha descendido de forma notable durante la temporada actual, coincidiendo con el mal momento del equipo.

Anuncios

Fernandes sufrió una sequía goleadora que se prolongó durante dos meses y medio en la Premier League, antes de poner fin a esa racha marcando un penalti ante el Aston Villa la semana pasada.

Asimismo, el anterior entrenador Michael Carrick dejó al jugador fuera de la alineación durante la dura derrota ante el Bournemouth por 3-0 en el campo del equipo, después de que Fernandes criticara sus ideas tácticas tras la abultada derrota ante el Como por 4-1 en la Liga de Campeones, hace tres semanas.

Anuncios

Fernandes había recibido una oferta del Al Nassr saudí en el año 2025, mientras que el Manchester United se mostró dispuesto a aceptar una operación cuyo valor total habría podido alcanzar los 100 millones de libras esterlinas.

Sin embargo, el anterior entrenador del Manchester United, Rúben Amorim, logró convencer al jugador de que se quedara, y además el club tomó medidas durante la temporada pasada para evitar su salida en el mercado de fichajes de verano.

Anuncios

Fernandes firmó su último contrato mejorado con el Manchester United en agosto de 2024, y gracias a él obtuvo un notable aumento salarial.

Uno de los puntos de discordia actuales reside en que Fernandes, pese a ser considerado ampliamente el mejor jugador del Manchester United, no encabeza la lista de los mejor pagados dentro del equipo, tras el regreso de Marcus Rashford.

Anuncios

Rashford, que regresó después de dos cesiones con el Aston Villa y el Barcelona, percibe un salario semanal de 325.000 libras esterlinas, frente a las cerca de 250.000 libras esterlinas que cobra Fernandes a la semana.