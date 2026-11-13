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Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images
Hussein Hamdy
Traducido por

Tras rechazar las ofertas de renovación, una fuente cercana a Bruno resuelve su futuro

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Los directivos del Manchester United se aferran a la posibilidad de convencer al portugués Bruno Fernandes para que firme un nuevo contrato, pese a haber rechazado dos ofertas de renovación y a estar próximo a entrar en los últimos seis meses de su contrato actual con el club.

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El diario británico The Sun informó de que la directiva del Manchester United sigue confiando en su capacidad para alcanzar un acuerdo con el capitán del equipo, pese al estancamiento de las negociaciones hasta el momento, y señaló que el club dispone del tiempo suficiente para resolver el asunto.

El Manchester United tiene la opción de prolongar el contrato de Fernandes por un año más, y se espera que el club active esta cláusula antes del 1 de enero, para evitar que el jugador entre en un acuerdo preliminar con algún club fuera de Inglaterra.

Con la vinculación de Fernandes al club extendiéndose hasta 18 meses gracias a la opción de prórroga, la directiva del Manchester United considera que dispone de margen de tiempo para abordar las diferencias y alcanzar un acuerdo, mientras continúan las negociaciones entre ambas partes.

Una fuente cercana a Fernandes afirmó: «Al final llegaremos a un acuerdo».

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Fuentes dentro del club aseguraron que la directiva del Manchester United no se muestra preocupada por la situación actual, aclarando que el rechazo de los representantes de los jugadores a las ofertas iniciales es algo habitual en las negociaciones de renovación de contratos.

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Fernandes, de 32 años, se incorporó al Manchester United en enero de 2020, y desde entonces ha logrado conquistar el premio al mejor jugador del equipo, concedido en nombre de Sir Matt Busby, en cinco ocasiones, una cifra sin precedentes.

El astro portugués se llevó los premios al mejor jugador del año de la Asociación de Futbolistas Profesionales y de la Asociación de Escritores de Fútbol por la temporada pasada, pero su nivel ha descendido de forma notable durante la temporada actual, coincidiendo con el mal momento del equipo.

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Fernandes sufrió una sequía goleadora que se prolongó durante dos meses y medio en la Premier League, antes de poner fin a esa racha marcando un penalti ante el Aston Villa la semana pasada.

Asimismo, el anterior entrenador Michael Carrick dejó al jugador fuera de la alineación durante la dura derrota ante el Bournemouth por 3-0 en el campo del equipo, después de que Fernandes criticara sus ideas tácticas tras la abultada derrota ante el Como por 4-1 en la Liga de Campeones, hace tres semanas.

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Fernandes había recibido una oferta del Al Nassr saudí en el año 2025, mientras que el Manchester United se mostró dispuesto a aceptar una operación cuyo valor total habría podido alcanzar los 100 millones de libras esterlinas.

Sin embargo, el anterior entrenador del Manchester United, Rúben Amorim, logró convencer al jugador de que se quedara, y además el club tomó medidas durante la temporada pasada para evitar su salida en el mercado de fichajes de verano.

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Fernandes firmó su último contrato mejorado con el Manchester United en agosto de 2024, y gracias a él obtuvo un notable aumento salarial.

Uno de los puntos de discordia actuales reside en que Fernandes, pese a ser considerado ampliamente el mejor jugador del Manchester United, no encabeza la lista de los mejor pagados dentro del equipo, tras el regreso de Marcus Rashford.

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Rashford, que regresó después de dos cesiones con el Aston Villa y el Barcelona, percibe un salario semanal de 325.000 libras esterlinas, frente a las cerca de 250.000 libras esterlinas que cobra Fernandes a la semana.

Escrito porHussein Hamdy

Periodista especializado en fútbol mundial en Kooora

Comencé mi trayectoria en el mundo del periodismo en 2012 a través del periódico egipcio Al Tahrir, donde inicialmente me especialicé en política local antes de orientarme hacia el ámbito deportivo a partir de 2014, también en Al Tahrir. Posteriormente, pasé a escribir para los diarios Al Fariq y Al Maqal.

Tras especializarme en la cobertura del fútbol local en Egipto, inicié mi camino en el fútbol internacional a través de Al Ain Sports en 2018 durante seis meses, antes de cumplir el sueño de unirme al equipo de Kooora, el mayor sitio deportivo a nivel mundial, para continuar persiguiendo mi pasión por el fútbol europeo desde los inicios de este siglo.

Siento pasión por el fútbol internacional desde el Mundial de 1998, pero mi verdadera historia de amor con el fútbol europeo comenzó con el seguimiento de la Liga de Campeones a principios de este siglo, lo que me llevó a vincularme especialmente con el fútbol italiano, en particular con el AC Milan, club al que decidí apoyar sin dudarlo desde el primer partido que vi. A pesar de haber admirado en algunas etapas de mi juventud a equipos como Arsenal, Barcelona y Manchester United, el conjunto rossonero ha ocupado un lugar especial en mi corazón hasta el día de hoy.

Estoy especializado en la traducción de noticias internacionales, lo que alimenta mi pasión por seguir los entresijos de los fichajes y los acontecimientos ocultos dentro de los vestuarios que publican los medios internacionales.

En cuanto a mi once ideal histórico, coloco a Gianluigi Buffon en la portería. Por delante, una línea defensiva compuesta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta y Cafú. En el centro del campo, confío en el trío formado por Clarence Seedorf, Luka Modrić y Zinedine Zidane. En ataque, incluyo a mi leyenda Ricardo Kaká junto a Ronaldinho y Zlatan Ibrahimović.

Durante mi trabajo en Kooora, he publicado numerosos reportajes, historias y análisis, entre los que destacan:

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