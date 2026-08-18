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imago-sport-1081064113.jpgAbdullah Ahmed

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Tras rechazar la propuesta del Al-Diriyah, Malcom deja la liga saudí

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El extremo brasileño se ha decidido por su nuevo destino

El brasileño Malcom, extremo del Al Hilal, ha decidido marcharse de manera definitiva de la Liga Roshn saudí, tras 3 años vividos con "el Líder".

La cadena "ESPN" señaló que Malcom decidió rescindir su contrato con el Al Hilal para incorporarse a las filas del Al Jazira emiratí de forma gratuita durante el actual periodo de fichajes veraniego.

La cadena aclaró que el extremo brasileño se someterá al reconocimiento médico en Emiratos en las próximas horas, antes de firmar su contrato, que se extenderá con el Al Jazira durante los próximos 3 años.

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La salida de Malcom se produjo a petición del Al Hilal, ya que el club saudí decidió prescindir de sus servicios para fichar a un nuevo extremo, y todo apunta a que el portugués Pedro Neto, extremo del Chelsea, es el más cercano a ello.

Algunos clubes intentaron fichar al jugador de 29 años durante el pasado periodo, entre los más destacados el club Al Diriyah saudí, así como el Al Sadd catarí y el Fenerbahçe turco, pero él decidió marcharse al Al Jazira.

Cabe recordar que Malcom se unió al Al Hilal en el verano de 2023, procedente del Zenit ruso, y lo llevó a conquistar 5 títulos: la Liga Roshn saudí, dos Copas del Rey y otras dos Supercopas de Arabia Saudí.

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