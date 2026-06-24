Tras rechazar la petición de los Faraones, Estados Unidos favorece a Irán antes del decisivo enfrentamiento contra Egipto

A pocas horas de la jornada decisiva del Mundial 2026, el Ministerio de Seguridad Interior de Estados Unidos anunció la flexibilización de las restricciones a la selección de Irán, que podrá ingresar 48 horas antes de su partido contra Egipto, en la tercera jornada del Grupo 7.

La delegación deberá salir de EE. UU. justo después del encuentro, previsto el viernes por la tarde en Seattle. Por ello, la selección partirá hoy miércoles de Tijuana (México) hacia la ciudad estadounidense para preparar el duelo.

Andrew Giuliani, director ejecutivo del equipo de la Casa Blanca para la FIFA, dijo a Associated Press —según informó Reuters— que la prórroga llegó tras «supervisar los dos primeros vuelos... Si todo va bien, ampliaremos un día más por la duración del viaje».

La decisión, adelantada por «NBC News», coincide con las negociaciones diplomáticas entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra en Irán.

El equipo iraní había protestado por las restricciones que complicaban su preparación. En marzo, la FIFA rechazó jugar en México, pero autorizó mover el campamento de Tucson a Tijuana.

Sin embargo, varios directivos y miembros del cuerpo técnico siguen sin permiso para viajar, y en los dos partidos anteriores cerca de Los Ángeles solo pudieron desplazarse un día antes. El seleccionador, Amir Qalaa Noy, atribuyó a estas restricciones el bajo rendimiento del equipo, que empató 2-2 con Nueva Zelanda y perdió contra Bélgica.

Por motivos de seguridad, los Faraones no pudieron alojarse en Seattle.

Ibrahim Hassan, director de la selección egipcia, confirmó que las autoridades de seguridad rechazaron el alojamiento en Seattle tras el partido contra Nueva Zelanda, por lo que la delegación regresó a Spokane.

Hassan explicó que el equipo quería viajar directo para evitar el cansancio de tantos traslados de cara al partido contra Irán del 26 de junio, pero, tras la negativa, la delegación regresó a Spokane.