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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Tras prescindir de Mahrez, el Al Ahly busca fichar a Mohamed Salah

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¿Conseguirá Al-Raqi cerrar el trato?

El Al-Ahli saudí ha iniciado gestiones para fichar a la estrella egipcia Mohamed Salah, en uno de los traspasos más destacados del verano tras la salida de Riyad Mahrez.

Según Sky Sports, el club se ha interesado por las condiciones deportivas y económicas del fichaje del capitán egipcio para reforzar el ataque antes de la nueva temporada.

La operación llega tras rescindir el contrato de Riyad Mahrez por 14,5 millones de euros, dejándolo libre para fichar por otro club.

Tras la salida de Mahrez, el Al-Ahly busca una nueva estrella para liderar su ataque. Aunque también sigue al alemán Karim Ademi, el nombre de Salah es prioritario.

Por ahora, el club solo ha sondado la postura del jugador y sus exigencias económicas y deportivas, sin llegar a un acuerdo, pues las negociaciones están en fases iniciales.

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El egipcio ya sonó en años anteriores para Al-Ittihad y Al-Hilal, por lo que su posible llegada es muy esperada en este mercado estival.

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