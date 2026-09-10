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Muhammad Sharaf Eldeen

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Tras perder protagonismo: un jugador del Barcelona lucha por recuperar la confianza de Flick

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H. Flick
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El francés hace un esfuerzo adicional

Jules Koundé vive una situación diferente en el Barcelona con el inicio de la temporada actual, después de perder por primera vez desde la llegada de Hansi Flick su puesto de titular casi asegurado, lo que ha llevado al lateral francés a realizar un esfuerzo adicional fuera de las sesiones de entrenamiento oficiales, con el fin de recuperar su mejor nivel y convencer de nuevo al técnico.

Según el diario "Sport" catalán, Koundé ya no es una prioridad para Flick desde el pasado junio, y la dirección deportiva estaba dispuesta a estudiar la posibilidad de su salida en caso de que llegara una oferta adecuada, después de que el jugador dejara de ser intocable ante la idea de una venta.

El inicio de la temporada confirmó que su situación deportiva cambió, ante la caída de su nivel la temporada pasada y la superioridad de otros jugadores sobre él en la posición de lateral derecho durante los últimos partidos.

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El propio Koundé es consciente de que no atraviesa su mejor momento y de que debe recuperar la confianza de Flick de nuevo, pero lo que resulta difícil de criticar en su caso es su compromiso físico, ya que el francés siempre ha procurado alcanzar el mejor estado posible, aunque ello requiera añadir entrenamientos individuales a las sesiones que programa el club.

El internacional francés permanece en la ciudad deportiva tras finalizar los entrenamientos del primer equipo, cuando sus compañeros se dirigen al vestuario, mientras él continúa trabajando con los preparadores físicos y los fisioterapeutas del club, según "Sport".

Koundé conoce bien su situación, y su respuesta a la pérdida de protagonismo es trabajar más, ya sea a través del esfuerzo adicional en el gimnasio o prolongando su estancia en la ciudad deportiva.

Este trabajo extra no es algo nuevo para Koundé, ya que seguía el mismo enfoque incluso cuando quizás vivía la mejor etapa de su carrera, en un momento en que grandes clubes europeos, entre ellos el Manchester City, seguían su situación.

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