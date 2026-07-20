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Abdelmawgood Samir

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Tras perder el título del Mundial, Messi asesta un nuevo golpe a su afición

España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
L. Messi
España
Argentina
EE. UU.

¿Qué hizo?

Tras perder la final del Mundial 0-1 ante España, Lionel Messi optó por no volver a Argentina y viajó directo a Miami para sumarse al Inter.

Según «La Nación», viajó con Rodrigo De Paul para sumarse al Inter de Miami de cara al inicio de la MLS y rechazó la recepción oficial en Buenos Aires.

Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Jerónimo Rulli, Nicolás Baz, ni Cristian Romero, Nahuel Molina Lucero ni Juan Musso, quienes optaron por volver a sus clubes en Europa y Estados Unidos para preparar la nueva temporada.

La ausencia de Messi en la recepción oficial decepcionó a la afición, que quería ver a su capitán pese a la dolorosa final en la que no pudo revalidar el título de Catar 2022.

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