Tras perder la final del Mundial 0-1 ante España, Lionel Messi optó por no volver a Argentina y viajó directo a Miami para sumarse al Inter.

Según «La Nación», viajó con Rodrigo De Paul para sumarse al Inter de Miami de cara al inicio de la MLS y rechazó la recepción oficial en Buenos Aires.

Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Jerónimo Rulli, Nicolás Baz, ni Cristian Romero, Nahuel Molina Lucero ni Juan Musso, quienes optaron por volver a sus clubes en Europa y Estados Unidos para preparar la nueva temporada.

La ausencia de Messi en la recepción oficial decepcionó a la afición, que quería ver a su capitán pese a la dolorosa final en la que no pudo revalidar el título de Catar 2022.