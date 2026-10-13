Tras perder el fichaje de Rodri, el Real Madrid se mueve para tomar revancha del Barcelona en el mercado

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Un nuevo pulso entre los dos grandes

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Parece que el Real Madrid quiere vengarse del Barcelona durante el próximo mercado de verano, después de que el conjunto azulgrana le arrebatara al español Rodri hace unos pocos meses.

El Real Madrid entró en negociaciones serias con Rodri para ficharlo procedente del Manchester City y, cuando el jugador estaba muy cerca del club blanco, el Barcelona intervino y se llevó la operación al final.

La operación fue importante para el Barcelona, que incorporó a una estrella campeona del Mundial 2026, además de asestar un duro golpe a su rival, que estaba muy necesitado de refuerzos de ese tipo en el centro del campo.

Y ahora podríamos presenciar pronto una operación similar a la de Rodri, ya que los dos grandes clubes pugnan por un nuevo futbolista destacado.

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De hecho, el Barcelona muestra un gran interés en fichar a Pedro Porro (27 años), pues el campeón del Mundial 2026 quiere abandonar el Tottenham durante el próximo mercado de verano. El lateral derecho español está vinculado al club londinense con un contrato hasta junio de 2031, y las informaciones apuntan a que se plantea dejar Inglaterra y regresar a LaLiga.

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Según el diario "Sport", el Barcelona sigue de cerca su situación y ve en él una incorporación valiosa para reforzar su plantilla, especialmente en el costado derecho, gracias a sus cualidades ofensivas, su velocidad y su experiencia internacional.

Este asunto gana aún más importancia ante la incertidumbre que rodea el futuro de Jules Koundé, que se ha convertido en suplente.

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Por su parte, la emisora "Cadena SER" aseguró que el Real Madrid también desea fichar al lateral derecho internacional español. La emisora, que señaló que al Barcelona le gusta su entendimiento con Lamine Yamal, explicó que los blancos quieren reforzar su plantilla con la incorporación de Porro y, al mismo tiempo, tomarse la revancha por lo ocurrido en la operación de Rodri.

Por el momento, parece que el jugador prefiere al club catalán, aunque la situación podría cambiar.