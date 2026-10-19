En menos de una semana, la vida del brasileño Endrick ha dado un giro de 180 grados en el Real Madrid: de ser un jugador que no logró convencer a José Mourinho y un relegado en el banquillo, a convertirse en un nombre que podría jugar un papel clave en el partido más importante de la temporada ante el Barcelona.

El cambio dramático llegó tras la contundente victoria del Real Madrid sobre el Sevilla por 4-1 en el Santiago Bernabéu, en el primer partido sin Vinicius, sancionado por el incidente en el que tiró del pelo a Saliba frente al Villarreal.

Aquella noche, que fue testigo del brillo del marfileño Diomande con un golazo que conquistó los corazones del Bernabéu, y del esplendor del turco Arda Güler, que confirmó su merecido puesto en el once titular, supuso también un nuevo punto de partida para Endrick, que empezó a recuperar la confianza del cuerpo técnico.

Después de semanas en las que estuvo completamente fuera de los planes de Mourinho, según la emisora española "Cadena SER", el joven delantero ha vuelto a postularse con fuerza como una sorprendente opción ofensiva para el Clásico, aprovechando la ausencia de Vinicius y la incertidumbre en la línea de ataque, para pasar de ser un jugador marginal a una carta ganadora que podría cambiar la cara del gran duelo.

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Este escenario ha provocado una profunda división entre los grandes analistas en España. Mientras que el reputado periodista Javier Herráez considera que Mourinho podría acudir al Camp Nou con el mismo once titular que arrolló al Sevilla, otorgando a Endrick un papel más destacado como recurso estratégico capaz de aprovechar los espacios, el dúo formado por Antón Meana y Antonio Romero opina que este planteamiento está "exagerado".

Meana y Romero consideran que el Clásico no admite la aventura de arriesgar con un jugador que no ha convencido hasta ahora a Mourinho en los entrenamientos, y que la enorme presión del Camp Nou podría ser superior a la capacidad de un joven que busca reivindicarse.

Pero en lo que todos coinciden es en que el Real Madrid afronta la semana del Clásico con una moral diferente. El equipo que arrasó al Sevilla, pese a la polémica arbitral en torno a la jugada de Güler y Pique, sobre la que el propio Comité de Árbitros reconoció que "las cámaras del VAR son las mismas que las de televisión" y no fueron claras, demostró que cuenta con alternativas ofensivas variadas, y que la historia de Endrick, del fracaso a la esperanza, podría ser el gran titular del próximo Clásico.



