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La estrella del Al Ahli se ha recuperado a pocas horas de disputar el clásico ante su eterno rival, el Al Nassr, en la Liga Roshn.

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El Al Ahli recibirá a su rival, el Al Nassr, el próximo viernes en el estadio Alinma de Yeda, en un partido aplazado de la novena jornada de la Liga Roshn.

A pocas horas del encuentro, la cuenta oficial del Al Ahli publicó imágenes del entrenamiento que el equipo realizó este miércoles, en las que se pudo ver al lateral izquierdo Zakaria Hawsawi trabajando con normalidad.

Es la primera vez que Hawsawi participa en los entrenamientos del Al Ahli, tras haber estado ausente por lesión durante aproximadamente mes y medio.

El lateral izquierdo sufrió una contusión en el ligamento de la rodilla mientras disputaba con la selección saudí la 27.ª edición de la Copa del Golfo, «Khaleeji 27», en septiembre y octubre pasados.

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Desde entonces, el jugador de 25 años no ha disputado ningún partido con el Al Ahli, en concreto ante el Al Fateh, el Al Feiha, el Al Khaleej y el Al Shabab en la Liga Roshn saudí, y ante el Al Wasl emiratí y el Al Gharafa y el Al Sadd cataríes en la Liga de Campeones de la AFC Élite.

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El regreso de Hawsawi supondrá un importante refuerzo para el Al Ahli, sobre todo porque el neerlandés Marino Pušić, director técnico del equipo, contaba con él como titular indiscutible en el lateral izquierdo antes de su lesión.

El lateral saudí ha disputado 8 partidos con el Al Ahli en todas las competiciones desde el inicio de la presente temporada, sin lograr marcar ni dar ninguna asistencia.

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La vuelta de Hawsawi se produce en un momento en el que se ha confirmado la baja de otros dos jugadores del Al Ahli: el extremo saudí Saleh Abu Al-Shamat y el centrocampista armenio Eduard Spertsyan .

Spertsyan sufrió una rotura en el aductor durante el empate sin goles del Al Ahli ante el Al Sadd catarí, el pasado 2 de noviembre, en la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de la AFC Élite.

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Debido a esa lesión, el jugador armenio se perdió los compromisos de su selección durante el actual parón internacional ante Chipre y Letonia, correspondientes a la Liga de Naciones de la UEFA, ya que siguió un intenso programa de tratamiento y rehabilitación bajo la supervisión de los servicios médicos de la selección, en coordinación con los del Al Ahli.

Ambos cuerpos médicos trabajaron para rehabilitar a Spertsyan de la mejor manera posible con el objetivo de que volviera a competir con seguridad y sin riesgo de recaída, algo que no era posible antes del clásico ante el Al Nassr.

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Por su parte, Saleh Abu Al-Shamat sufrió una lesión en el hombro durante la victoria del Al Ahli por 3-1 sobre el Al Wasl emiratí, el pasado 12 de octubre, en la segunda jornada de la fase de liga del torneo asiático.

Esa lesión provocó que el joven extremo se perdiera los partidos ante el Al Feiha, el Al Khaleej y el Al Shabab en la Liga Roshn saudí, así como los encuentros ante el Al Gharafa y el Al Sadd cataríes en la Liga de Campeones de la AFC Élite.

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Abu Al-Shamat tampoco pudo incorporarse a la selección saudí durante el actual parón internacional, ya que se sometió a un programa de rehabilitación con la esperanza de llegar a tiempo al clásico ante el Al Nassr, algo que finalmente no fue posible.

El clásico ante el Al Nassr tiene una importancia especial para el Al Ahli, sobre todo porque será decisivo para volver a la pelea por el título de la Liga Roshn esta temporada.

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El Al Ahli ocupa la sexta posición de la clasificación de la liga saudí con 21 puntos, fruto de 7 victorias y 4 derrotas, a 9 puntos del Al Hilal, que lidera la tabla.

Por su parte, el Al Nassr es tercero en la clasificación con 28 puntos, a dos del Al Hilal y empatado con el Al Qadsiah, segundo, del que solo le separa la diferencia de goles.